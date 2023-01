Gardel defende candidatura de Sarto em 2024: "Faz uma grande gestão" 

O presidente da Câmara Municipal defendeu "olhar carinhoso" da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) em Fortaleza e disse entender "com humildade" a oposição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT)

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT), defendeu a tentativa de reeleição do prefeito José Sarto (PDT), em 2024, ano das próximas eleições municipais. O parlamentar e ex-líder do prefeito no Legislativo avaliou positivamente a gestão do correligionário na capital e destacou que o pedetista é o "maior líder do PDT em Fortaleza" na atualidade.

"O que eu advogo é que no tempo oportuno o PDT, obviamente, deverá ter um candidato e acho que esse nome deve ser o do prefeito Sarto, que, como eu disse, faz uma grande gestão. Então, acho que no tempo oportuno o PDT, enquanto em instância partidária, vai discutir o tema, mas a minha opinião pessoal é que o prefeito Sarto faz uma grande gestão, é o nosso líder maior hoje do PDT em Fortaleza e, para mim, deve ser o nosso candidato em 2024", avaliou o parlamentar.

Sarto já indicou que pode disputar a reeleição para o Executivo municipal nas eleições de 2024. Faltando cerca de dois anos para o pleito, o pedetista, no entanto, indica que a decisão sobre a participação será, majoritariamente, definida pela sua legenda. Ao fim de 2022, o gestor chegou à metade do seu mandato, iniciado em janeiro de 2021. O pedetista foi escolhido como sucessor de Roberto Cláudio (PDT), com o voto de 668 mil eleitores no segundo turno das eleições de 2020.

Antes do pleito, o racha entre PT e PDT que marcou a disputa no Ceará no ano passado ainda promete se refletir na disputa em Fortaleza em 2024. O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), aliado de Sarto, promete atuar na oposição à gestão do governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo Gardel, o ideal seria que ambos os gestores tentem gerir uma boa relação administrativa para os próximos anos. Caso não haja parceria, o pedetista pediu que Elmano mantenha ações relevantes em Fortaleza.

"Eu acho que para além de um alinhamento político-partidário, o cidadão de Fortaleza espera uma ação forte do Governo do Estado na capital. O governador Elmano foi eleito por todos os cearenses. O que a gente espera é que o governo do estado olhe pra Fortaleza. Se é em parceria com a prefeitura, ótimo, que eu acho que somando esforços a gente chega mais longe", avaliou o vereador.

O presidente da Câmara disse esperar do governador "olhar carinhoso com a cidade". Se for em parceria com a prefeitura, melhor. Se não for, que governo do estado continue atuando, tenha ações na cidade, no território de Fortaleza para que a vida do cidadão seja melhor, que a gente saia daqui deste governo com algo conquistado", completou.

PDT sem "oposição raivosa"

Gardel disse que a decisão de Roberto Cláudio em se manifestar como oposição ao governo estadual deve ser reconhecida "com muita humildade", mas que tal posição deve ser mantida de forma "construtiva" e "cuidadosa".

"Não cabe ao ex-prefeito Roberto Cláudio uma posição que seja diferente do que fazer uma posição construtiva ao governo Elmano. Cabe a este papel também, de forma institucional como presidente do nosso partido na capital, fazer esta crítica construtiva, cuidadosa e nós vamos seguir essa linha. Eu tenho absoluta convicção de que não seremos, nem o ex-prefeito Roberto e nenhum de nós do PDT da capital, a oposição raivosa, desmedida", destacou o parlamentar.

O ex-prefeito de Fortaleza chegou a defender que os pedetistas fiquem de fora do governo de Elmano para desempenhar uma oposição "construtiva" e "responsável". O desejo também é seguido por uma ala do PDT que deixou clara a posição em reuniões internas da legenda.

A decisão do PDT no Ceará de aderir ou não à base do governo estadual deverá ser tomada nas próximas semanas, logo após o início das atividades do Poder Legislativo, em fevereiro. Embora ainda não haja posição da legenda, o presidente estadual da sigla, deputado André Figueiredo, confirmou que RC e o diretório municipal foram liberados para fazer oposição.



Na última semana, Roberto Cláudio reclamou de "conformismo e apatia" do governo Elmano após demissões da Guararapes. O ex-prefeito disse que o fechamento da empresa no Ceará representa "um tapa na cara dos trabalhadores e do Estado do Ceará". Elmano respondeu afirmando não esta preocupado com embates políticos, mas com necessidade de gerar empregos no Estado.

