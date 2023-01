Bolsonaro inicia processo de renovação de visto para ficar mais tempo nos EUA

Com visto prestes a expirar, o ex-presidente Bolsonaro iniciou processo para a renovação do documento. As informações recebidas por membros do governo Lula afirmam que o visto oficial do ex-mandatário expira em 30 de janeiro e será substituído pelo visto de turista. Se obtiver sucesso no processo, Bolsonaro poderá ficar no país por mais três meses.

Acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro, o ex-presidente embarcou rumo à Flórida na tarde do dia 30 de dezembro. No mesmo dia foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para que cinco assessores acompanhassem o ex-mandatário na viagem, alegando que estes iriam “realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente”.

Na noite dessa quinta-feira, 26, Michele desembarcou no aeroporto internacional de Brasília acompanhada por um segurança. De acordo com o colunista Igor Gadelha, do site Metrópole, o lutador José Aldo, dono da casa em que Bolsonaro está hospedado, foi informado que o ex-presidente ficará hospedado no local até o fim de fevereiro, aproximadamente.

A viagem de Bolsonaro ao exterior se deu em virtude de sua derrota nas eleições presidenciais, no entanto, os atos golpistas praticados em 8 de janeiro motivaram Bolsonaro a ficar no exterior por mais tempo. O Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), incluiu o ex-Chefe de Estado em uma das investigações dos ataques terroristas à Sede dos Três Poderes, em Brasília.

