Governo Bolsonaro fechou contrato de R$ 200 mil com ONG do ex-lutador José Aldo

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), via Ministério da Cidadania, assinou um contrato de R$ 200 mil com uma ONG do ex-lutador de MMA, José Aldo, apoiador do ex-capitão e que o hospeda em uma mansão na Flórida, nos EUA. O instituto JAJ, assinou o convênio depois do 1º turno, em 5 de outubro de 2022.

Dados do Portal da Transparência revelados pelo portal Uol demonstram que o acordo entre o instituto e Ministério da Cidadania prevê a realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. A indicação para a assinatura foi realizada por uma emenda parlamentar individual do deputado federal Felício Lacerda (PP-RJ), aliado de Bolsonaro.

O pagamento à ONG ainda não foi finalizado, pois o JAJ não apresentou uma conta bancária regularizada para receber a quantia. O valor, no entanto, foi empenhado pelo governo e não pôde ser destinado a outras iniciativas. Cabe agora ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidir entre a manutenção ou cancelamento do convênio, uma vez que a medida tem vigência de um ano.

