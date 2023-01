Piso dos professores: 39 prefeituras cearenses anunciaram reajuste; veja lista

O número de cidades cearenses que anunciaram o reajuste do piso salarial para os professores subiu para 39. A atualização foi divulgada pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), nesta quarta-feira, 25.

Na terça-feira, 28 municípios haviam divulgado o repasse do novo valor. Com a atualização, mais 11 municípios também anunciaram o reajuste: Aracati, Bela Cruz, Capistrano, Carnaubal, Fortim, Hidrolândia, Horizonte, Itaitinga, Quiterianópolis, Reriutaba, Umirim.

A maior parte dos municípios concedeu o percentual de 14,95% estabelecido pelo Ministério da Educação — passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. (MEC). Já 18 cidades decidiram arredondar o valor para 15%. A Prefeitura de Paraipaba concedeu o maior valor de reajuste entre os municípios do Estado, oferecendo o valor de 16% aos professores.

Embora haja adesão de parte das cidades, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) criticou a decisão do MEC e recomendou “cautela” aos gestores municipais enquanto não houver uma solução legislativa para o reajuste. De acordo com a entidade, a medida resultará em impacto de R$ 19,4 bilhões aos cofres municipais.

A lista com os 39 municípios foi divulgada pela Fetamce. Porém, ao O POVO, a Prefeitura de Maranguape também confirmou que a cidade seguirá o valor estabelecido pelo MEC e que o projeto deverá ser enviado à Câmara.

A Prefeitura de Fortaleza ainda não anunciou o reajuste e, de acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a aplicação do piso está em “estudos avançados”. No evento de posse dos novos professores da Rede Municipal de Ensino, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) realizou protestos pelo reajuste salarial.

Veja a lista atualizada da Fetamce

Abaiara

Amontada

Aquiraz

Aracati

Baturité

Bela Cruz

Capistrano

Cariré

Caririaçu

Carnaubal

Caucaia

Coreaú

Eusébio

Fortim

Granja

Hidrolândia

Horizonte

Iguatu

Iracema

Itaitinga

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milhã

Missão Velha

Monsenhor Tabosa

Mucambo

Pacujá

Paraipaba

Quiterianópolis

Reriutaba

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Umirim

Varjota



