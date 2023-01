Ex-ministro de Bolsonaro, Torres diz que voltará ao Brasil e se apresentará à Justiça

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou que vai retornar ao Brasil, ao receber, nesta terça-feira, 10, a notícia que será preso. Ele diz acreditar na "na justiça brasileira e na força das instituições.

Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a prisão do delegado da Polícia Federal, por uma possível omissão nos atos de bolsonaristas que acabou na depredação das sedes dos três poderes. A residência de Anderson Torres também foi alvo de operação de busca e apreensão.



"Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá", escreveu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL).

Torres está viajado para Orlando, nos Estados Unidos, de férias com a família, e tinha retorno previsto para o fim de janeiro. A ordem de prisão deve ser cumprida na chegada do ex-ministro ao Brasil.

O ex-membro do governo havia sido nomeado para o cargo pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), no dia 2 de janeiro. No entanto, ele foi exonerado do comando da Secretaria de Segurança do Distrito Federal no último domingo, 8, em razão de suposta "omissão" na invasão de bolsonaristas à Corte, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto neste domingo.

