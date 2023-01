Extremista que antecipou atos de golpismo é presa pela PF

A Polícia Federal prendeu na tarde desta terça-feira, 10 Ana Priscila Azevedo, ativista que participou dos atos invasão de prédio públicos no domingo, 8. A detenção da ativista ocorreu após o Estadão publicar resultado de levantamento apontando o envolvimento de 88 pessoas na tentativa de golpe com depredação do Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

Ana Azevedo aparece em vídeo anunciando, antecipadamente, o que viria a ocorrer no domingo na Praça dos Três poderes. "Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence", disse Ana Priscila Azevedo, numa live realizada em 5 de janeiro, no acampamento bolsonarista montado no entorno do Quartel General do Exército, em Brasília.

No domingo, 8, ela aparece em outro vídeo dentro do STF comemorando a depredação do prédio. Ana Azevedo foi detida na cidade de Luziânia, já em Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. A ordem de prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo levantamento Estadão, 88 pessoas se envolveram nas invasões e depredações dos espaços públicos. A convocação para os atos já tinha um propósito golpista estabelecido: não era um grito isolado. Mensagens de mesmo teor foram reforçadas em centenas de postagens produzidas por manifestantes, que também trataram de destacar o papel de liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a mobilização golpista.

