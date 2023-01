Temendo ser preso, ex-BBB que participou de atos golpistas deixa o Brasil

O artista plástico promove falas antidemocráticas em canal do Youtube

O ex-participante da primeira edição do Big Brother Brasil e artista plástico Adriano Castro deixou o País, após fazer parte dos atos golpistas em Brasília, realizados no dia 8 de janeiro.

O foragido tem um canal no Youtube, que conta com mais de 220 mil seguidores. Nos vídeos, o extremista promove discursos antidemocráticos e de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com medo de ser preso pelos crimes cometidos nas sedes dos Três Poderes, Adriano deixou o Brasil e, em vídeo publicado na quarta-feira, 18, explicou aos seguidores sobre o paradeiro.

“Não estou no Brasil, estou em segurança. Agora que me sinto seguro, eu posso fazer esse vídeo. Antes, não dava”, disse.

O extremista garantiu que voltará a publicar vídeos e ainda afirmou que as autoridades não conseguirão o calar.

No dia dos atos golpistas, o bolsonarista chegou a realizar uma transmissão ao vivo, com mais de quatro horas de duração, das invasões às sedes dos Três Poderes. No vídeo, Adriano entrevistou outros extremistas e comemorou os atos de vandalismo promovidos.



Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes analisou a situação de 1.075 presos detidos pelos ataque: 740 estão em prisão preventiva e 335 responderão em liberdade mediante medidas cautelares.

