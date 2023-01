Idoso mais velho a participar de terrorismo em Brasília tentou subornar policial

Aposentado é o mais velho entre os criminosos detidos por participação nos atos terroristas nos prédios do Três Poderes

O extremista mais velho a ser preso por participação nos atos de terrorismo em Brasília agora também responde pelo crime de tentativa de suborno.

Julio Cesar de Oliveira Ciscouto, de 73 anos, responde na 7ª Vara Criminal de Brasília a um processo por tentativa de suborno. Em prisão em flagrante, o idoso teria oferecido R$ 5 mil a um policial civil para evitar que o celular fosse apreendido.

Na lista divulgada na manhã desta quarta-feira, 11, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), o homem é o mais velho entre os 670 criminosos que foram detidos na capital federal.

Entre os mais jovens, estão Jamerson Cassimiro da Silva Alves e João Victor Garcia Costa, com 18 anos de idade.

De acordo com informações do Globo, Julio Cesar, que é aposentado, afirmou que pediria ajuda à filha para enviar o valor prometido por transferência bancária. Porém, o agente policial determinou a prisão do homem por tentativa de suborno.

Cerca de 1.200 pessoas já foram detidas após o desmonte do acampamento que estava mobilizado há mais de 60 dias em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. A operação busca verificar se os manifestantes estão envolvidos nos atos de vandalismo realizados na capital federal.

