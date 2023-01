PF faz operação para prender 8 suspeitos de participar de atos golpistas em Brasília

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta sexta-feira, 20, a primeira etapa da Operação Lesa Pátria para prender preventivamente oito investigados ligados aos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal.

A ofensiva da PF ainda vasculha 16 endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A Operação Lesa Pátria mira em supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

