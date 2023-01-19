Moraes determina prisão preventiva de 354 envolvidos nos ataques em Brasília; veja lista

Moraes determina prisão preventiva de 354 envolvidos nos ataques em Brasília; veja listaO STF analisou a situação de 574 presos. Cerca de 1.300 pessoas foram detidas pelo atos de terrorismo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes analisou, nesta quarta-feira, 18, a situação de 574 presos detidos pelos atos de terrorismo realizados nas sedes dos Três Poderes.
Moraes converteu a pena de 354 pessoas que tiveram prisão em flagrante para prisão preventiva, além de determinar liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, a 220 pessoas.
Nos casos das prisões preventivas, entre os crimes apontados pelo ministro estão: atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.
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De acordo com o STF, as decisões estão sendo enviadas ao diretor do Complexo Penitenciário da Papuda e ao diretor da Polícia Federal. A previsão é que a situação de todos os detidos seja analisada pelo ministro até sexta-feira, 20.
Veja lista de detentos que tiveram a pena convertida:
ABDIAS JOAQUIM DOS REIS
ABIGAIL NUNES DA COSTA
ADAILDO ALVES SANTANA
ADAIR BEGNINI
ADALTO DA SILVA ARAUJO
ADELIR ZOZ
ADEMAR BENTO MARIANO
ADEMAR GUINZELLI
ADEMILSON DE SOUZA LOPES
ADEMIR ALMEIDA DA SILVA
ADEMIR DA SILVA
ADENILSON ANTONIO DA SILVA
ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA
ADRIANA CAMARGO DA SILVA LEMES
AGENOR PISETTA
AILTON CARLOS DOS REIS
AIRTON DORLEI SCHERER
ALDIR ARRUDA LINS
ALEANDRO PENA
ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
ALEX JUNIOR DE TRINDADE COSTA
ALEXANDER DIEGO KOHLER RIBEIRO
ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA
ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA
ALEXANDRE FELIX DE LIMA
ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER
ALEXANDRE LOPES RODRIGUES
ALEXANDRE MACHADO NUNES
ALFREDO ANTONIO DIETER
ALINE CABAL DIAS
ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK
AMAURI SILVA
AMAURI SOUZA FERRAZ
ANA DANTAS
ANA ELZA PEREIRA DA SILVA
ANA PAULA BERNARDES
ANA PAULA CONSTANTINO
ANA PAULA DE MEDEIROS VIEIRA TRONCO
ANDERSON MARQUES MENDES
ANDERSON ZAMBIASI
ANDINEIA MARTINS
ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO
ANDRÉ LUIZ VILELA
ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI
ANDREA BAPTISTA
ANILTON DA SILVA SANTOS
ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS DE SOUSA
ANTONIO FIDELIS DA SILVA FILHO
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA
ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA
ANTONIO LUCILANE DE LIMA
ANTONIO LUIS DA SILVA
ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA BRUNETTA
ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA
ANTÔNIO PLANTES DA SILVEIRA
ANTONIO VALDENIR CALIARE
APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA
APOLO CARVALHO DA SILVA
ARMANDO GOMES DA SILVA
ARMANDO PRAUZE
ARMANDO VALENTIM SETTIN LOPES DE ANDRADE
ARTHUR DE LIMA TIMOTEO
ARY MARCOS DE PAULA
BARBARA BARQUET MIGUEL JUNIOR
BEATRIZ DAIANE TOSTA LAUDINO
BENICIO VIEIRA DE SOUSA
BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE
BRUNO GUERRA PEDRON
BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS MAIA
BRYAN TIMER DE SOUZA
CALONE NATALIA GUIMARÃES
CANDIDA MOREIRA BORGES FILIPAR
CARLA BACK
CARLO ADRIANO CAPONI
CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ
CARLOS ALBERTO RAIMUNDO
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA
CARLOS ANTONIO SILVA
CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA
CARLOS EMILIO YOUNES
CARLOS GASPARIN
CARLOS ROBERTO HORSTMANN
CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS
CARLOS ROGÉRIO COIMBRA
CASSIUS ALEX SCHONS DE OLIVEIRA
CEILA MICHELE PILOCELLI
CELESTINA DE MORAES AURELIANO
CELINA MARIA PEREIRA DA SILVA
CELSO FUHR
CIRNE RENE VETTER
CITER MOTTA COSTA
CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO
CLAUDINEI PEGO DA SILVA
CLAUDINEIA BEZERRA DE SOUZA
CLAUDIO SERVELIN
CLAUDIR GASPARIN
CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO
CLEITON CORDEIRO GOUVEA DE SOUZA
CLEODON OLIVEIRA COSTA
CLODOALDO CARDOSO SILVA OU CLODOALDO CARDOSO DA SILVA
CLODOALDO HENRIQUE
CRISLEIDE GREGÓRIO RAMOS
CRISTIANO ROBERTO BATISTA
DAIANE MACHADO DE VARGAS RODRIGUES
DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO
DANIEL DOS SANTOS BISPO
DANIEL FERREIRA DA SILVA
DANIEL LUCIANO BRESSAN
DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
DARLEY SILVA NEVES
DAVI EMANUEL PEREIRA
DOMICIANO DAVI JESSE DA SILVA
DAVID MICHEL MENDES MAURICIO
DAYWYDY DA SILVA FIRMINO
DÉBORA CÂNDIDA GIMENEZ
DEBORA CHAVES SPINA CAIADO
DJALMA SALVINO DOS REIS
EDER ROCHA
EDGAR COELHO DOS SANTOS
EDIMAR MACEDO E SILVA
EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO
EDIPO DA SILVA DOS ANJOS
EDISLANE ALVES PEREIRA
EDVAGNER BEGA
ERIC PRATES KOBAYASHI
EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE
EZEQUIEL FERREIRA LUIS
EZEQUIEL NOGUEIRA GOMES
FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH
HELIO DE SOUZA MATOS
HELIO JOSÉ RIBEIRO
HELION FERREIRA DOS SANTOS
HELMI TAVARES DE OLIVEIRA
HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
IGILSON MANOEL DE LIMA
IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS
IRACI MEGUMI NAGOSHI
ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR
ISMALEY WILLIAM BARBOSA
IVANILDO ALVES DE BESSA
IVANILDO DE FREITAS
IVETT MARIA KELLER
IVONAIDE PINTO
JACIRA MARIA DA COSTA SILVA
JADERSON SCHNEIDER
JAIRO DE OLIVEIRA COSTA
JAMES MIRANDA LEMOS
JAMIL VANDERLINO DE SIQUEIRA
JAMILDO BOMFIM DE JESUS
JANAILSON ALVES DA SILVA
JAQUELINE FREITAS GIMENEZ
JAQUELINE KONRAD
JASON PEREIRA SANTOS
JEAN CARLOS FELSKI CONTE
JEAN DE BRITO DA SILVA
JOANDER PAULO ALVES OLIVEIRA
JOÃO ANDRASKI
JOÃO ANTONIO PEREIRA
JOÃO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR
JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA
JOÃO BATISTA BORGES CORREA
JOÃO BATISTA E SOUZA
JOÃO CARLOS DE BORBA
JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO
JOÃO EDUARDO ALVES NUNES
JOÃO JOSÉ CARDOSO
JOÃO PAULO DOS SANTOS
JOÃO PEDRO DOS SANTOS
JOÃO SIRQUEIRA DE ARAUJO
JOCI CONEGONES PEREIRA
JOCIMAR DOS SANTOS
JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE
JOEL BORGES CORREA
JOEL JEHN DA CUNHA
JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO
JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
JONATAS HENRIQUE PIMENTA
JORGE FERREIRA
JORGE LUIZ DOS SANTOS
JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO
JOSÉ AILTON SERAFIM
JOSÉ ALVES COSTA
JOSÉ ANGELO GONTIJO
JOSÉ APARECIDO LOPES DOS SANTOS
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
JOSÉ BATISTA DE FREITAS
JOSÉ CALIXTO DA SILVA
JOSÉ CARLOS GALANTI
JOSÉ EDER LISBOA
JOSÉ EDSON FERREIRA
JULIANA MARÇAL DE SOUSA
JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS
JULIO CEZAR BATISTA MENDES
JULIO OLIMPIO BERNARDES
JUNIOR CESAR ANTONIO DE ARAUJO
JUPIRA MARQUES FERREIRA
JUSSARA DE OLIVEIRA
JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE
JUVENCIO JOSÉ DE BRITO
LAUDIO MATEUS NIMMER
LEANDRO ALVES MARTINS
LEANDRO FUHR
LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO
LEONARDO FRANCISCO JUNIOR
LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO
LEONICE CAMARGO DE SOUZA OU LEONICE CAMARGO SOUZA
LEVI ALVES MARTINS
LINCOLN VILASBOAS RODRIGUES DE ALMEIDA
LINDALVA CESARIA DE CAMPOS
LUCAS ANDRASKI
LUCAS COSTA BRASILEIRO
LUCAS MENESES
LUCAS SCHWENGBER WULF
MAGELIO PINHEIRO DA SILVA
MAGNO JOSÉ DA SILVA
MAILTON RIBEIRO SANTANA
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
MARCELO CANO
MARCELO COSTI
MARCELO DA SILVA
MARCELO HENRIQUE CINTRA
MARCELO HENRIQUE DA SILVA
MARCELO NAIA PULZATTO
MARCELO SOARES KONRAD
MARCIA FELIX SCHARF
MARCIA ROSA VIEIRA
MARCIANO AVELINO BORGES
MARCIO ANTONIO DE FREITAS
MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA
MARCIO RODRIGUES DE MELO
MARCIO VIEIRA MOREIRA
MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS
MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS
MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA
MARCO AURELIO BARBOSA
MARCO AURELIO FARIA DE OLIVEIRA
MARCO AURELIO GONÇALVES PEDROSO
MARCOS ANTONIO GALVÃO
MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO
MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA
MARCOS DONIZETE FREITAS
MARCOS DOS SANTOS RABELO
MARCOS JOEL AUGUSTO
MARCOS JOSÉ PEREIRA
MARCOS LUIZ DE SOUZA
MOISES DOS ANJOS
NATALIA TEIXEIRA FONSECA
ORLANDO BARDELLI DA SILVA
ORLANDO RIBEIRO JUNIOR
OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA
OSMAR HILEBRAND
PABLO PAULO DE SOUZA LIMA
PATRICIA HELENA NOGUEIRA
PAULO CESAR DE JESUS
PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO
PAULO CICHOWSKI
PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS
PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA
PAULO HENRIQUE CAPPELETTI
PAULO HENRIQUE CRISTOVÃO DA SILVA
PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO
PEDRO HENRIQUE GAUDÊNCIO DA SILVA
POLYANNA CORREA RIBEIRO
REGINA MARIA FIDELIS DA SILVA
REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO
RENATA SOUSA MASSA
REZILDA ALVES TORRES
RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES
RODRIGO DE FREITAS MORO
RAMALHO RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA
RODRIGO PEREIRA SANTIAGO
RONIA DANIELA VIEIRA SILVA
ROSA MARIA PINTO VANDERLEY
ROSANGELA MARIA DA SILVA
ROSANGELA MARIA RONCONI
ROSE SELMA DA COSTA SANTOS
ROSELI APARECIDA DE ARAÚJO
ROSEMARY CAETANO DE FREITAS
ROSILEI RODRIGUES
SANDRA DOS SANTOS CARVALHO
SAULO PEREIRA DA SILVA
SERGIO CAETANO MINATTI
SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO
SERGIO DE SOUZA MAGALHÃES
SERGIO LOPES CARVALHO
SIDEIR CASSIANO
SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO
SIDINEI KIST
SIDINEI PEREIRA
SIDNEIA XAVIER GOMES
SIDNEY MACHADO
SILVANA CATAO DE PAULA
SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA
SILVIA AMANCIO DE OLIVEIRA
SILVIO DA ROCHA SILVEIRA
SILVIO SEMPRINI JUNIOR
SIMAR SIDNEI DA SILVA
SIMONE MACEDO
SINTYA RACHEL DE FARIA ERTHAL
SINVAL LAGASSE
SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS
TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO
TATIANE DA SILVA MARQUES
TELMARIO ARAUJO SOBREIRA
TELMO JOSÉ REGINATTO
TELMO ROBERTO ESMALA
THAYNA MHERY ALVES DE OLIVEIRA
THAYNA VALERIA DUARTE OLIVEIRA
THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA
THIAGO DE ASSIS MATHAR
THIAGO DOS SANTOS SILVA
THIAGO LAUDINO
THIAGO TELES DE TOLEDO
TIAGO DOS SANTOS FERREIRA
UELITON GUIMARÃES DE MACEDO
VALTER CORREIA FERNANDES
VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA
VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL
VANDERSON AURELIANO MENDES
VANESSA DA SILVA SANTOS
VANESSA HARUMI TAKASAKI
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
VICENTE CAVALINI FILHO
VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
VILSON HOBOLD
VINICIUS ALVES CANDEIA
VINICIUS CASSIANO RODRIGUES
VITORIA JOFRE RODRIGUES
VIVIANE DOS SANTOS
WAGNER SILVESTRE DA SILVA
WALACE BARBOSA DA SILVA
WALMIR BLASIUS
WALTER JEFFERSON DA SILVA
WANDERLEY GARLAK
WARLEY MAGALHÃES
WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO
WELIGTON BRAGA DE SOUSA
WELLINGTON DA SILVA NUNES
WELLINGTON LUIZ FIRMINO
WELYSON DEYLER AMARAL DOS SANTOS
WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS
WESDRA SANTAREM MAZZEGA
WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO
WILLIAM PEDROSA SANTANA
WILLIAM PIRES OLIVEIRA
WILSON NUNES DE AGUIAR
YAN SOUZA SOBRINHO
YGOR SOARES DA ROCHA
YURI LUAN DOS REIS
ZILDA ANTONIO DE JESUS
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