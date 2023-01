Moraes determina prisão preventiva de 354 envolvidos nos ataques em Brasília; veja lista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes analisou, nesta quarta-feira, 18, a situação de 574 presos detidos pelos atos de terrorismo realizados nas sedes dos Três Poderes.

Moraes converteu a pena de 354 pessoas que tiveram prisão em flagrante para prisão preventiva, além de determinar liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, a 220 pessoas.

Nos casos das prisões preventivas, entre os crimes apontados pelo ministro estão: atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

De acordo com o STF, as decisões estão sendo enviadas ao diretor do Complexo Penitenciário da Papuda e ao diretor da Polícia Federal. A previsão é que a situação de todos os detidos seja analisada pelo ministro até sexta-feira, 20.

Veja lista de detentos que tiveram a pena convertida:

ABDIAS JOAQUIM DOS REIS

ABIGAIL NUNES DA COSTA

ADAILDO ALVES SANTANA

ADAIR BEGNINI

ADALTO DA SILVA ARAUJO

ADELIR ZOZ

ADEMAR BENTO MARIANO

ADEMAR GUINZELLI

ADEMILSON DE SOUZA LOPES

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA

ADEMIR DA SILVA

ADENILSON ANTONIO DA SILVA

ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA

ADRIANA CAMARGO DA SILVA LEMES

AGENOR PISETTA

AILTON CARLOS DOS REIS

AIRTON DORLEI SCHERER

ALDIR ARRUDA LINS

ALEANDRO PENA

ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

ALEX JUNIOR DE TRINDADE COSTA

ALEXANDER DIEGO KOHLER RIBEIRO

ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA

ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA

ALEXANDRE FELIX DE LIMA

ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER

ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

ALEXANDRE MACHADO NUNES

ALFREDO ANTONIO DIETER

ALINE CABAL DIAS

ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK

AMAURI SILVA

AMAURI SOUZA FERRAZ

ANA DANTAS

ANA ELZA PEREIRA DA SILVA

ANA PAULA BERNARDES

ANA PAULA CONSTANTINO

ANA PAULA DE MEDEIROS VIEIRA TRONCO

ANDERSON MARQUES MENDES

ANDERSON ZAMBIASI

ANDINEIA MARTINS

ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO

ANDRÉ LUIZ VILELA

ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI

ANDREA BAPTISTA

ANILTON DA SILVA SANTOS

ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA

ANTONIO FIDELIS DA SILVA FILHO

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA

ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA

ANTONIO LUCILANE DE LIMA

ANTONIO LUIS DA SILVA

ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA BRUNETTA

ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA

ANTÔNIO PLANTES DA SILVEIRA

ANTONIO VALDENIR CALIARE

APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA

APOLO CARVALHO DA SILVA

ARMANDO GOMES DA SILVA

ARMANDO PRAUZE

ARMANDO VALENTIM SETTIN LOPES DE ANDRADE

ARTHUR DE LIMA TIMOTEO

ARY MARCOS DE PAULA

BARBARA BARQUET MIGUEL JUNIOR

BEATRIZ DAIANE TOSTA LAUDINO

BENICIO VIEIRA DE SOUSA

BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE

BRUNO GUERRA PEDRON

BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS MAIA

BRYAN TIMER DE SOUZA

CALONE NATALIA GUIMARÃES

CANDIDA MOREIRA BORGES FILIPAR

CARLA BACK

CARLO ADRIANO CAPONI

CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ

CARLOS ALBERTO RAIMUNDO

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA

CARLOS ANTONIO SILVA

CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA

CARLOS EMILIO YOUNES

CARLOS GASPARIN

CARLOS ROBERTO HORSTMANN

CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS

CARLOS ROGÉRIO COIMBRA

CASSIUS ALEX SCHONS DE OLIVEIRA

CEILA MICHELE PILOCELLI

CELESTINA DE MORAES AURELIANO

CELINA MARIA PEREIRA DA SILVA

CELSO FUHR

CIRNE RENE VETTER

CITER MOTTA COSTA

CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO

CLAUDINEI PEGO DA SILVA

CLAUDINEIA BEZERRA DE SOUZA

CLAUDIO SERVELIN

CLAUDIR GASPARIN

CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO

CLEITON CORDEIRO GOUVEA DE SOUZA

CLEODON OLIVEIRA COSTA

CLODOALDO CARDOSO SILVA OU CLODOALDO CARDOSO DA SILVA

CLODOALDO HENRIQUE

CRISLEIDE GREGÓRIO RAMOS

CRISTIANO ROBERTO BATISTA

DAIANE MACHADO DE VARGAS RODRIGUES

DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO

DANIEL DOS SANTOS BISPO

DANIEL FERREIRA DA SILVA

DANIEL LUCIANO BRESSAN

DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

DARLEY SILVA NEVES

DAVI EMANUEL PEREIRA

DOMICIANO DAVI JESSE DA SILVA

DAVID MICHEL MENDES MAURICIO

DAYWYDY DA SILVA FIRMINO

DÉBORA CÂNDIDA GIMENEZ

DEBORA CHAVES SPINA CAIADO

DJALMA SALVINO DOS REIS

EDER ROCHA

EDGAR COELHO DOS SANTOS

EDIMAR MACEDO E SILVA

EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO

EDIPO DA SILVA DOS ANJOS

EDISLANE ALVES PEREIRA

EDVAGNER BEGA

ERIC PRATES KOBAYASHI

EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE

EZEQUIEL FERREIRA LUIS

EZEQUIEL NOGUEIRA GOMES

FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH

HELIO DE SOUZA MATOS

HELIO JOSÉ RIBEIRO

HELION FERREIRA DOS SANTOS

HELMI TAVARES DE OLIVEIRA

HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA

IGILSON MANOEL DE LIMA

IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS

IRACI MEGUMI NAGOSHI

ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR

ISMALEY WILLIAM BARBOSA

IVANILDO ALVES DE BESSA

IVANILDO DE FREITAS

IVETT MARIA KELLER

IVONAIDE PINTO

JACIRA MARIA DA COSTA SILVA

JADERSON SCHNEIDER

JAIRO DE OLIVEIRA COSTA

JAMES MIRANDA LEMOS

JAMIL VANDERLINO DE SIQUEIRA

JAMILDO BOMFIM DE JESUS

JANAILSON ALVES DA SILVA

JAQUELINE FREITAS GIMENEZ

JAQUELINE KONRAD

JASON PEREIRA SANTOS

JEAN CARLOS FELSKI CONTE

JEAN DE BRITO DA SILVA

JOANDER PAULO ALVES OLIVEIRA

JOÃO ANDRASKI

JOÃO ANTONIO PEREIRA

JOÃO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR

JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA

JOÃO BATISTA BORGES CORREA

JOÃO BATISTA E SOUZA

JOÃO CARLOS DE BORBA

JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO

JOÃO EDUARDO ALVES NUNES

JOÃO JOSÉ CARDOSO

JOÃO PAULO DOS SANTOS

JOÃO PEDRO DOS SANTOS

JOÃO SIRQUEIRA DE ARAUJO

JOCI CONEGONES PEREIRA

JOCIMAR DOS SANTOS

JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE

JOEL BORGES CORREA

JOEL JEHN DA CUNHA

JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO

JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

JONATAS HENRIQUE PIMENTA

JORGE FERREIRA

JORGE LUIZ DOS SANTOS

JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO

JOSÉ AILTON SERAFIM

JOSÉ ALVES COSTA

JOSÉ ANGELO GONTIJO

JOSÉ APARECIDO LOPES DOS SANTOS

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA

JOSÉ BATISTA DE FREITAS

JOSÉ CALIXTO DA SILVA

JOSÉ CARLOS GALANTI

JOSÉ EDER LISBOA

JOSÉ EDSON FERREIRA

JULIANA MARÇAL DE SOUSA

JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS

JULIO CEZAR BATISTA MENDES

JULIO OLIMPIO BERNARDES

JUNIOR CESAR ANTONIO DE ARAUJO

JUPIRA MARQUES FERREIRA

JUSSARA DE OLIVEIRA

JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE

JUVENCIO JOSÉ DE BRITO

LAUDIO MATEUS NIMMER

LEANDRO ALVES MARTINS

LEANDRO FUHR

LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO

LEONARDO FRANCISCO JUNIOR

LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO

LEONICE CAMARGO DE SOUZA OU LEONICE CAMARGO SOUZA

LEVI ALVES MARTINS

LINCOLN VILASBOAS RODRIGUES DE ALMEIDA

LINDALVA CESARIA DE CAMPOS

LUCAS ANDRASKI

LUCAS COSTA BRASILEIRO

LUCAS MENESES

LUCAS SCHWENGBER WULF

MAGELIO PINHEIRO DA SILVA

MAGNO JOSÉ DA SILVA

MAILTON RIBEIRO SANTANA

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

MARCELO CANO

MARCELO COSTI

MARCELO DA SILVA

MARCELO HENRIQUE CINTRA

MARCELO HENRIQUE DA SILVA

MARCELO NAIA PULZATTO

MARCELO SOARES KONRAD

MARCIA FELIX SCHARF

MARCIA ROSA VIEIRA

MARCIANO AVELINO BORGES

MARCIO ANTONIO DE FREITAS

MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA

MARCIO RODRIGUES DE MELO

MARCIO VIEIRA MOREIRA

MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS

MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS

MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA

MARCO AURELIO BARBOSA

MARCO AURELIO FARIA DE OLIVEIRA

MARCO AURELIO GONÇALVES PEDROSO

MARCOS ANTONIO GALVÃO

MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO

MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA

MARCOS DONIZETE FREITAS

MARCOS DOS SANTOS RABELO

MARCOS JOEL AUGUSTO

MARCOS JOSÉ PEREIRA

MARCOS LUIZ DE SOUZA

MOISES DOS ANJOS

NATALIA TEIXEIRA FONSECA

ORLANDO BARDELLI DA SILVA

ORLANDO RIBEIRO JUNIOR

OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA

OSMAR HILEBRAND

PABLO PAULO DE SOUZA LIMA

PATRICIA HELENA NOGUEIRA

PAULO CESAR DE JESUS

PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO

PAULO CICHOWSKI

PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS

PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA

PAULO HENRIQUE CAPPELETTI

PAULO HENRIQUE CRISTOVÃO DA SILVA

PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO

PEDRO HENRIQUE GAUDÊNCIO DA SILVA

POLYANNA CORREA RIBEIRO

REGINA MARIA FIDELIS DA SILVA

REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO

RENATA SOUSA MASSA

REZILDA ALVES TORRES

RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES

RODRIGO DE FREITAS MORO

RAMALHO RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA

RODRIGO PEREIRA SANTIAGO

RONIA DANIELA VIEIRA SILVA

ROSA MARIA PINTO VANDERLEY

ROSANGELA MARIA DA SILVA

ROSANGELA MARIA RONCONI

ROSE SELMA DA COSTA SANTOS

ROSELI APARECIDA DE ARAÚJO

ROSEMARY CAETANO DE FREITAS

ROSILEI RODRIGUES

SANDRA DOS SANTOS CARVALHO

SAULO PEREIRA DA SILVA

SERGIO CAETANO MINATTI

SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO

SERGIO DE SOUZA MAGALHÃES

SERGIO LOPES CARVALHO

SIDEIR CASSIANO

SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO

SIDINEI KIST

SIDINEI PEREIRA

SIDNEIA XAVIER GOMES

SIDNEY MACHADO

SILVANA CATAO DE PAULA

SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA

SILVIA AMANCIO DE OLIVEIRA

SILVIO DA ROCHA SILVEIRA

SILVIO SEMPRINI JUNIOR

SIMAR SIDNEI DA SILVA

SIMONE MACEDO

SINTYA RACHEL DE FARIA ERTHAL

SINVAL LAGASSE

SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA

SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS

TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO

TATIANE DA SILVA MARQUES

TELMARIO ARAUJO SOBREIRA

TELMO JOSÉ REGINATTO

TELMO ROBERTO ESMALA

THAYNA MHERY ALVES DE OLIVEIRA

THAYNA VALERIA DUARTE OLIVEIRA

THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA

THIAGO DE ASSIS MATHAR

THIAGO DOS SANTOS SILVA

THIAGO LAUDINO

THIAGO TELES DE TOLEDO

TIAGO DOS SANTOS FERREIRA

UELITON GUIMARÃES DE MACEDO

VALTER CORREIA FERNANDES

VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA

VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL

VANDERSON AURELIANO MENDES

VANESSA DA SILVA SANTOS

VANESSA HARUMI TAKASAKI

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

VICENTE CAVALINI FILHO

VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

VILSON HOBOLD

VINICIUS ALVES CANDEIA

VINICIUS CASSIANO RODRIGUES

VITORIA JOFRE RODRIGUES

VIVIANE DOS SANTOS

WAGNER SILVESTRE DA SILVA

WALACE BARBOSA DA SILVA

WALMIR BLASIUS

WALTER JEFFERSON DA SILVA

WANDERLEY GARLAK

WARLEY MAGALHÃES

WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO

WELIGTON BRAGA DE SOUSA

WELLINGTON DA SILVA NUNES

WELLINGTON LUIZ FIRMINO

WELYSON DEYLER AMARAL DOS SANTOS

WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS

WESDRA SANTAREM MAZZEGA

WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO

WILLIAM PEDROSA SANTANA

WILLIAM PIRES OLIVEIRA

WILSON NUNES DE AGUIAR

YAN SOUZA SOBRINHO

YGOR SOARES DA ROCHA

YURI LUAN DOS REIS

ZILDA ANTONIO DE JESUS



