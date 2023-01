Governo Lula faz faxina na PRF, inclusive no Ceará, e muda PF em 18 estados

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz mudança geral nas cúpulas estaduais da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), com data de quarta-feira, 18 de janeiro, os atos de dispensa dos superintendentes regionais da PRF em 25 dos 26 estados e também no Distrito Federal. Não houve dispensa apenas no Piauí, onde a função já é exercida interinamente por Jairo Lima.

Foram dispensado os superintendentes das seguintes unidades da federação:

NORDESTE

Alagoas

Bahia

Ceará

Paraíba

Sergipe

Rio Grande do Norte

Maranhão

Pernambuco

NORTE

Pará

Amapá

Acre

Roraima

Amazonas

Tocantins

Rondônia

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

SUDESTE

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

SUL

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

No Ceará, o superintendente era Gilson Alves De Oliveira, um dos dispensados.

Mudanças também ocorrem na PF. O governo Lula nomeou os novos superintendentes regionais em 18 estados. Os atos de nomeação e de dispensa dos atuais ocupantes do cargo foram também publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data desta quarta-feira, dia 18.

A PF e a PRF são consideradas no atual governo como focos de "bolsonarização" e já havia sinalização de mudanças. Houve questionamentos à PRF sobretudo pela atuação no segundo turno das eleições, quando houve denúncias de bloqueios de estradas, interrompendo o deslocamento de pessoas que estavam indo votar. Casos teriam sido identificados sobretudo na região Nordeste, onde o atual presidente Lula mostrava mais vantagem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas.

Foram nomeados os seguintes superintendentes regionais da PF:

- Rio Grande do Norte, Larissa Freitas Carlos Perdigão;

- Mato Grosso do Sul, Agnaldo Mendonça Alves;

- Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento;

- Santa Catarina, Aletea Vega Marona Kunde;

- Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa;

- Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

- Sergipe, Aline Marchesini Pinto;

- Pernambuco, Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

- Maranhão, Sandro Rogério Jansen Castro;

- Mato Grosso, Lígia Neves Azis Lucindo;

- Tocantins, Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

- Paraíba, Christiane Correa Machado;

- Alagoas, Luciana Paiva Barbosa;

- São Paulo, Rogério Giampaoli;

- Paraná, Rivaldo Venancio;

- Pará, José Roberto Peres;

- Amazonas, Umberto Ramos Rodrigues;

- Minas Gerais, Tatiana Alves Torres.

