STF lança campanha "Democracia Inabalada" após ataques em Brasília

Ação seguirá até o dia 1º de fevereiro e busca mostrar que a Corte saiu fortalecida com os acontecimentos, apesar do prejuízo causado pelos extremistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou, nesta terça-feira, 17, a campanha Democracia Inabalada, em resposta aos atos de terrorismo realizados em Brasília.

Até o dia 1º de fevereiro, serão promovidos conteúdos que chamem a atenção do público para os ataques que foram feitos no Distrito Federal.

Serão exibidos vídeos em emissoras e sites, além de postagens nas redes sociais do Supremo, “para que o lamentável episódio nunca seja esquecido e nem se repita e destacar que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas desses acontecimentos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O edifício-sede do STF foi atingido pelos ataques do dia 8/1. Apesar dos prejuízos, a Corte se fortaleceu, assim como a democracia. Compartilhe seu apoio pelas instituições afetadas e faça parte da #DemocraciaInabalada! Conheça a campanha: https://t.co/nKnM91cOyw pic.twitter.com/M6wwA6kKsV — STF (@STF_oficial) January 17, 2023

O STF também disponibilizou o material de divulgação para que outras entidades, tribunais e órgãos públicos possam aderir à campanha e promover o conteúdo.

No dia 8 de janeiro, extremistas invadiram os prédios dos Três Poderes e realizaram vandalismo e depredação no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A sede do STF foi um dos alvos de destruição dos bolsonaristas.

Além do prejuízo causado em obras históricas, os extremistas quebraram vidros, destruíram o plenário e chegaram a arrancar a porta do gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Sobre o assunto STF nega liberdade a presos após atos de 8 de janeiro

STF inclui Bolsonaro em inquérito que apura invasões em Brasília

Réplica da Constituição levada por vândalos é devolvida ao STF

Terroristas deixaram três granadas no STF e duas no Congresso, diz Randolfe

Veja como ficou o STF depois de invasão na tarde deste domingo

Tags