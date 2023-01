Réplica da Constituição levada por vândalos é devolvida ao STF

A réplica da Constituição de 1988 roubada pelos vândalos que invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo, 8, foi devolvida ao acervo da Corte. O exemplar ficava em exposição no Salão Branco.

O livro foi recuperado pela Polícia Federal (PF) e entregue pessoalmente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à presidente do STF, Rosa Weber, nesta sexta-feira, 13. A ministra Cármen Lúcia e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também estavam presentes.

O exemplar foi devolvido na Polícia Federal de Varginha, em Minas Gerais, a 875 quilômetros do Distrito Federal, de onde foi levado.

Em depoimento, o designer Marcelo Fernandes Lima disse que levou o livro para que ele não fosse destruído. Também afirmou que pensou em devolvê-lo a algum policial na Praça dos Três Poderes, mas que a situação estava 'caótica'. É ele quem aparece em um vídeo com a réplica nas mãos, em cima da estátua da Justiça, em frente ao edifício do STF.

