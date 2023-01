Após 13 dias, Bolsonaro atualiza redes sociais e passa a se identificar como 38º presidente

Treze dias após ter deixado de ser chefe do Executivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atualizou nesta sexta-feira, 13, as bios do Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Junto de um emoji da bandeira nacional, agora ele se presenta como "38• Presidente da República Federativa do Brasil".

Bolsonaro é de fato o 38° mandatário da República, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual gestor, sendo o 39°. Embora haja diversas publicações desde a posse presidencial, no dia 1° de janeiro, as redes de Bolsonaro mantinham como descrição de "Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22".

Ele também chegou a anunciar, como se ainda fosse presidente, a redução da tarifa de energia de Itaipu, medida feita no mandato anterior, mesmo com o início do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A medida havia sido divulgada pelo Ministério de Minas e Energia do governo anterior em 19 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente. Chamou atenção o uso de termos no tempo presente e os internautas compartilharam a publicação apontando a relutância do ex-presidente em aceitar que o mandato chegou ao fim.

A foto do ex-presidente já tinha sido substituída por uma versão com efeito preto e branco na galeria de presidentes do Palácio do Planalto, marcando o fim do mandato.