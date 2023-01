Vereador articula isenção da Taxa do Lixo para igrejas e instituições sem fins lucrativos

O vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins (Republicanos), articula com parlamentares da base do prefeito, José Sarto (PDT), na Câmara Municipal, a isenção de pagamento da Taxa do Lixo para igrejas e instituições sem fins lucrativos. A medida foi sugerida pelo parlamentar durante encontro do Colégio de Líderes na tarde desta quinta-feira, 12.

"Apresentei algumas emendas de isenção, mas por enquanto não temos como dizer como vai ficar. Então, entidades, principalmente instituições sem fins lucrativos e igrejas que fazem trabalho com crianças, com recuperação com jovens, acho que não tem cabimento cobrar dessa instituições. Então são essas que eu estou focado para tentar conseguir a isenção”, disse Ronaldo.

A Câmara retomou antecipadamente suas atividades na manhã desta quinta, seguindo a convocação feita no fim de dezembro de 2022 pelo prefeito de Fortaleza. O objetivo é votar exclusivamente as propostas de isenções para a Taxa do Lixo.

O Executivo tenta promover um diálogo com os vereadores para que as isenções sejam aprovadas em plenário. A articulação inclui o possível atendimento de algumas emendas ao novo projeto de isenção. Para evitar parlamentares da oposição, que já judicializaram a medida, permaneçam em estratégia de obstrução da proposta, vereadores da base negociam adesões ao texto.

"Fazendo oposição a essa ideia a taxa do lixo passou e ela foi sancionada. Agora o nosso trabalho é ver a melhor maneira de mitigar os efeitos da taxa na população, sabendo que a nossa posição é sempre muito clara de que somos contra a implementação da taxa", disse a vereadora Priscila Costa (PL), que confirmou ao O POVO também subscrito emendas ao texto de isenção.

A articulação agora também está sendo conduzida pelo novo líder do governo Sarto na Câmara, vereador Carlos Mesquita (PDT). O pedetista diz que a base estuda ainda outra demanda solicitada pela oposição, a ampliação da isenção de 70% para 85%. "Vamos estudar isso, se houver, quanto maior o numero de pessoas que sejam isentar disso melhor para nós", disse o parlamentar.

