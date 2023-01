Líder de Sarto diz que valor da Taxa do Lixo pode ser obtido com troca de latinhas em Ecopontos

Nomeado para a liderança da prefeitura na Câmara, o vereador Carlos Mesquita (PDT), defendeu as propostas de isenções para Taxa do Lixo, em tramitação na Casa a partir desta quinta-feira, 12

O novo líder do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na Câmara Municipal, o vereador Carlos Mesquita (PDT), apresentou uma alternativa aos que devem pagar os valores mínimos da Taxa do Lixo, caso as isenções da medida tenham aprovação final no Legislativo. O pedetista defendeu que o dinheiro da tarifa pode ser obtido com a venda de latinhas em Ecopontos da capital, centros de reciclagem disponibilizados pela prefeitura.

A taxação foi aprovada pelos vereadores em dezembro do ano passado. O valor será de R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, com expectativa de que 70% das residências da capital sejam isentas.

"Hoje nós só temos 7% do lixo reciclado, então queremos chegar em 50%. Para isso, tem que ter a inteligência no recolhimento do lixo nesses Ecopontos, para aumentar o número de Ecopontos. ‘Vou pagar R$ 21’, R$ 21 você pega cinco quilos de latinhas, de Coca Cola, de refrigerante, de cerveja, leva no Ecoponto, vende ali e você já tem os R$ 21 para pagar a sua conta. Vamos ver pelo lado positivo o que tem isso", disse o vereador.

Segundo cálculos feitos pela reportagem, cinco quilos de latinhas equivale aproximadamente a 387 unidades do material a ser coletado e entregue nos equipamentos, que contam com caçambas para armazenamento e estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento.

No entanto, a entrega dos materiais não implica no saque dos valores em reais, mas na geração de crédito na conta de energia por meio benefício do Programa Recicla Fortaleza. Para ter acesso ao recurso, basta procurar um dos Ecopontos mais próximos, levando a conta de energia, para realizar o cadastro e receber o cartão do projeto.

O Ecoponto também possui o programa E-Carroceiro, mas que beneficia pelo descarte correto de entulhos, restos de poda e móveis velhos, gerando crédito para ser utilizado nos estabelecimentos comerciais cadastrados da região.

Em sessão da Câmara, Mesquita defendeu as propostas de isenções para Taxa do Lixo, em tramitação na Casa a partir desta quinta-feira, 12, após convocação feita no fim de dezembro pela gestão municipal. O objetivo da base é votar exclusivamente a mensagem e promover um diálogo com os vereadores que ainda se opõem ao texto.

O novo líder de Sarto é decano na Casa, tendo sido eleito vereador de Fortaleza pela primeira vez em 1992, pelo extinto Partido Democrata Cristão (PDC). Ele presidiu a Câmara Municipal no biênio 2003/2004 e atuou como líder do prefeito Juraci Magalhães durante seis anos. A vice-liderança ficou com o vereador Didi Mangueira (PDT).

