Datafolha: 55% apontam responsabilidade de Bolsonaro por ataques em Brasília

Em pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, 12, 55% dos entrevistados apontam responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos de terrorismo realizados em Brasília no domingo, 8.

Desse número, 38% consideram que o ex-presidente teve muita responsabilidade e 17% acreditam que Bolsonaro teve pouca responsabilidade.

Do total de entrevistados, 39% ainda apontaram que o ex-mandatário não teve nenhuma influência nos atos de vandalismo realizados na capital federal e 6% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, com 1.214 entrevistados pelo país. O levantamento foi realizado pelo telefone e conta com uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No domingo, 8, extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Grande parte dos terroristas que participaram dos atos é composta por apoiadores de Jair Bolsonaro.

