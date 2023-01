Cavalo agredido a pauladas por terroristas segue em tratamento após ferimentos

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um policial e seu cavalo sendo extremamente agredidos com pauladas por terroristas golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes, no último domingo, 8. O policial quase desmaia e o animal recebe a maioria das pauladas por estar cercado e não ter como fugir. Parte do grupo também arremessa objetos em ambos.

O cavalo necessitou de atendimento e recebeu os primeiros socorros devido aos ferimentos. Ele segue em tratamento para curar dos impactos das agressões e está sendo cuidado por veterinários. ONGs que defendem animais e biólogos publicaram vídeos e fotos nas redes socais, em que repudiam a agressão e o uso de bichos por autoridades de segurança.

O que um animal indefeso como esse cavalo fez para receber espancamento com barras de ferro por esses terroristas dementes??? Esses são os cidadãos do bem??? Nojo dessa gente repulsiva e podre!!! pic.twitter.com/uRk873tNLW Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 9, 2023

Luisa Mell, ativista e defensora dos animais, criticou bolsonaristas que machucaram um cavalo da polícia durante ato terrorista. A personalidade pública usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 9, para exigir que responsáveis fossem punidos. A atriz Alexia Dechamps também manifestou repúdio.

Confira o momento do ataque:

Terroristas que realizam atos antidemocráticos em Brasília arrancam policial do cavalo, dão socos e pontapés. pic.twitter.com/sSO6YUvTyX — Jogo Político (@jogopolitico) January 8, 2023

