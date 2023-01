Ex-presidente Bolsonaro teria sido internado em hospital nos EUA, diz Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou o país no último dia 30 de dezembro, antes do fim do mandato, foi internado em um hospital no estado da Flórida, nos Estados Unidos (EUA), onde foi passar uma temporada. A informação foi confirmada pela esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, em uma postagem nas redes sociais.

"Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital, em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao PSOL. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe", escreveu. Ela não informou o local da internação.

Desde que sofreu o atentado, durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por pelo menos sete internações cirúrgicas e de recuperação. Esta nova internação ocorre um dia depois de extremistas invadirem e depredarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Os autores dos atos antidemocráticos são apoiadores do ex-presidente e não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro chegou a se pronunciar ontem (8) dizendo repudiar os atos ocorridos em Brasília.

