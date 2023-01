Policiais foram flagrados filmando invasões terroristas em Brasília

Enquanto bolsonaristas terroristas invadiam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, neste domingo, 8, polícias foram flagrados filmando a situação e batendo papo com golpistas extremistas. Em vídeo que circula nas redes sociais, os profissionais da segurança foram vistos conversando com os grupos de bolsonaristas.

Enquanto invasões em Brasília acontecem, polícias são flagrados filmando a situação e batendo papo com os terroristas pic.twitter.com/T8eW6s7Tfo — Dudu Amorim (@EdAmorim3) January 8, 2023

INVASÃO NO CONGRESSO AO VIVO

