Estado Democrático de Direito não será emparedado por criminosos, diz Cappelli

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, nomeado interventor na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, afirmou que está comandando as forças de segurança pessoalmente nas ruas. "Estou em campo, andando no asfalto, comandando pessoalmente as forças de segurança, cumprindo a missão que recebi do presidente da República. Ninguém ficará impune", escreveu Cappelli, em sua conta oficial do Twitter, após os atos antidemocráticos, que culminaram na invasão e depredação da sede dos Três Poderes.

"O Estado Democrático de Direito não será emparedado por criminosos", acrescentou Cappelli.

Ele foi nomeado interventor na segurança pública distrital por decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

