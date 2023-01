Tebet cobra responsabilização de líderes e financiadores de atos antidemocráticos

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, cobrou a responsabilização de "líderes coniventes" e "financiadores" dos atos antidemocráticos que ocorrem neste domingo em Brasília. Segundo ela, a atitude criminosa e radical exige uma "punição exemplar".

"A atitude criminosa e radical de golpistas, ao afrontarem os poderes, invadindo o Congresso Nacional e vandalizando o STF e o Planalto, precisa de punição exemplar. Os líderes políticos coniventes, bem como os financiadores dessa ação, devem ser responsabilizados com rigor", escreveu a ministra no Twitter.

"Nossa Constituição Federal dá respaldo aos nossos Ministros da Justiça e da Defesa no uso de todos os meios rigorosos e legítimos para a defesa da ordem, da sociedade e da democracia. Democracia para sempre!"

Os manifestantes já invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as forças de segurança estão agindo e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços.

