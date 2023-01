Saiba quanto Bolsonaro vai ganhar agora que não é mais presidente

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro saiu do cargo no dia 1º de janeiro, data da oficialização e empossamento do atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem cargo público pela primeira vez em 34 anos, Bolsonaro não receberá o salário de presidente, mas ainda ganhará recurso por cargos anteriores.

O ex-presidente receberá uma aposentadoria no valor de R$ 11.945,49 do Exército pelo cargo de capitão reformado. Além disso, Bolsonaro receberá pagamento de aposentadoria de mais de R$ 30 mil, pelo cargo de deputado federal que ocupou no período de 1991 a 2018.

Mesmo antes de sair oficialmente da Presidência, o Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente, havia prometido a Bolsonaro o cargo de presidente de honra do partido, que garante um salário de R$ 39 mil pela posição. Porém, o PL apontou que o valor somente será pago se o ex-presidente retornar dos Estados Unidos, onde está passando férias desde o dia 30 de dezembro. Em se confirmando esse pagamento, o ex-presidente poderá receber ao todo R$ 80,9 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dias, o partido iniciou busca por doações para pagar o salário de Bolsonaro, visto que a sigla está com os recursos partidários bloqueados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após determinação do presidente do TSE Alexandre de Moraes que obriga o PL a pagar R$ 22,9 milhões pelo crime de litigância de má fé.

Outra preocupação do partido está relacionada ao pagamento do aluguel do ex-mandatário. Inicialmente, a sigla planejava pagar os custos de moradia de Bolsonaro no Lago Sul, área nobre de Brasília, porém, com o bloqueio do fundo, o PL analisa melhor a situação.

Bolsonaro também tem direito a quatro servidores, voltados à segurança e apoio, além de veículos oficiais com dois motoristas à disposição.



Sobre o assunto "Exílio" de Bolsonaro incomoda PL, que muda estatuto para liderar direita

Moraes desbloqueia R$ 1,1 milhão do PL para pagamento de salários de funcionários

Bolsonaro mantinha cilindro de oxigênio em quarto no Alvorada, revela Janja

Janja mostra infiltrações e janelas quebradas no Palácio da Alvorada após saída de Bolsonaro

Governo Lula mapeia sigilos de Bolsonaro; veja quais estão na mira

Tags