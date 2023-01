Janja mostra infiltrações e janelas quebradas no Palácio da Alvorada após saída de Bolsonaro

Já no Palácio do Planalto, a equipe de Lula encontrou as salas trancadas e precisou contratar o serviço de um chaveiro

A primeira-dama Janja Lula da Silva permitiu a entrada da imprensa no Palácio da Alvorada pela primeira vez após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira, 5, a primeira-dama mostrou problemas de conservação no local, que é a residência do presidente da República.

Como exibiu a GloboNews, há infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e sofás rasgados. Conforme Janja, há obras de arte danificadas ou que não se encontram lá, também não sendo possível rastreá-las.

Também foram encontrados objetos de Bolsonaro no local, como sua caneta Bic, na mesa da biblioteca oficial onde eram realizadas as lives do ex-presidente.

A primeira-dama Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostrou o mau estado de conservação de móveis e a ausência de objetos no Palácio do Alvorada. Ela apontou danos em tapetes, sofás rasgados, infiltração nas paredes e janelas quebradas. pic.twitter.com/UFk4Qmhz64 — Jogo Político (@jogopolitico) January 6, 2023

Pelas condições do imóvel, a ida de Janja e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a residência deve demorar mais 20 dias para que reformas sejam feitas. Segundo a primeira-dama, mesmo após a mudanças, são planejados outros reparos.

Janja contou que Lula "ficou mexido" e "um tanto decepcionado" ao visitar o Alvorada na terça-feira, 3, por encontrar o prédio em tal situação. Nos planos, está a transformação do andar térreo em área pública, com o primeiro andar sendo a residência oficial. O casal continua hospedado em hotel em Brasília até que a inspeção e manutenção do local sejam finalizadas.

No Palácio do Planalto, a equipe de Lula encontrou as salas trancadas e precisou contratar o serviço de um chaveiro para abrir as portas.