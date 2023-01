Saiba por que a faixa presidencial da posse de Lula é diferente da usada por Bolsonaro em 2019

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou uma faixa presidencial diferente, em sua cerimônia de posse, da utilizada por Jair Bolsonaro (PL) em 2019. Lula optou por colocar a faixa que usava antes de deixar o poder, em 2010.

A versão anterior do artefato tinha cores mais vívidas e um brasão mais largo. Já a que Lula utilizou neste 1° de janeiro tem o brasão bordado com fios de ouro e foi vestida pelo presidente em suas duas posses anteriores, em 2003 e 2007.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) notaram a diferença e levantaram dúvidas sobre a legitimidade do item. A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura durante o governo de Bolsonaro e famosa apoiadora do ex-presidente, fez uma publicação comparando as duas faixas presidenciais em tom de crítica.

"Até a faixa é uma fraude ! Alexandre de Moraes entrega faixa fake para o ladrão posar de presidente! Confira a diferença na imagem", diz a mensagem.







O presidente Lula subiu a rampa do Planato e recebeu a faixa presidencial por "representantes do povo brasileiro". O ato ocorreu neste domingo, 1°, no Palácio do Planalto, após o petista ser empossado pelo Congresso Nacional.

Entregaram a faixa para o petista, uma criança, um indígena, um negro, uma mulher, um operário e uma pessoa com deficiência.

