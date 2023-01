Presidente do PL critica Lula e manda recado para quem teve "decepção" com Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, divulgou, nesta terça-feira, 3, um vídeo para integrantes da sigla em que critica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por seu discurso de posse. No material, ele defende o ex-presidente Jair Bolsonar (PL) de críticas e agradece pelo que chamou de "vigília", "empenho" e "esforço" de bolsonaristas durante a campanha eleitoral.

Em seu discurso, Costa Neto avaliou que Lula deixou de ressaltar a "capacidade de reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro". Sem mencionar dados concretos, o dirigente partidário afirma que, na gestão bolsonarista, o Brasil atingiu, "pela primeira vez na história, uma inflação menor que da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra”.

O presidente do PL atribui ainda a marca de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil ao auge da pandemia e afirma que esse número caiu, no final de 2022, para menos de 10 milhões, devido ao Auxílio Brasil, que ele chama de “maior projeto social da história do país”.

A publicação focou também em aliados de Bolsonaro insatisfeitos com o resultados das urnas. Valdemar diz que os brasileiros devem ao ex-presidente o orgulho das cores da bandeira brasileira que teriam passado a sentir na última gestão.

O presidente partidário omitiu, no entanto, as manifestações antidemocráticas que pediram intervenção militar. Protestos em frente ao Quartel General do Exército pediam intervenção das Forças Armadas para impedir a posse de Lula, realizada no último domingo, 1º. Ao invés disso, o vídeo exibe imagens dos protestos contra o resultado das eleições, com bandeiras brasileiras e ajoelhadas rezando.

O aliado de Bolsonaro agradece pelo que chamou de “vigília”, “empenho” e “esforço”. “Se alguém, por algum motivo, teve decepção, mágoa ou frustração, eu quero dizer a vocês: gente, Jair Messias Bolsonaro tem crédito, tem o nosso apoio, tem um significado incrível para o nosso país e vai continuar sendo”, ressaltou.

“Eu confesso que o empenho e a determinação de vocês me transformaram em um brasileiro mais forte. E podem acreditar, a missão foi cumprida (...) Nossa vigília estará presente em todos atos desse governo que se inicia. Nossa bancada no Congresso Nacional fará oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que para cuidar do povo brasileiro tem que ter coerência entre o que se diz e o que se faz”, completou Valdemar.