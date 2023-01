Ex-deputado Jean Wyllys diz que pretende voltar ao Brasil

O ex-deputado federal Jean Wyllys (ex-Psol, atual PT) disse que deve voltar, em breve, ao Brasil. A afirmação foi feita em entrevista ao site Sul21.

Na conversa, o ex-parlamentar relembrou a saída do País, em 2019, temendo pela própria segurança. Wyllys era vítima constante de notícias falsas, sendo hostilizado com frequência por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

À época, Jean renunciou ao terceiro mandato, antes de ser empossado, e foi morar nos Estados Unidos. Até deixar o País, ele era acompanhado por escolta policial, que solicitou após sofrer ameaças de morte.

Após atuar como professor na Universidade de Harvard, ele se mudou para a Espanha, onde realizou um doutorado, que está em fase de conclusão. Jean já havia afirmado, em julho de 2022, que retornaria para o Brasil caso Lula (PT) ganhasse as eleições presidenciais.

Mesmo à distância, o ex-parlamentar colaborou com a construção do programa de governo do presidente Lula. Em 2021, Jean se desfiliou do Psol e migrou para a atual sigla.

Segundo ele, o retorno depende de "condições mínimas", que, acredita, serão criadas pelo novo governo. "Eu quero voltar e eu vou voltar", afirma, mas completa pontuando que esperará alguns meses antes de se sentir seguro.

Ao ser questionado sobre o que pretende fazer quando chegar ao Brasil, Jean disse que gostaria de atuar com "inteligência estratégica" junto ao governo, mas ressalta que não recebeu convite para ocupar cargos públicos.

