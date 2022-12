PF encontra fuzil e submetralhadora com suspeitos de organizar atos golpistas

A Polícia Federal encontrou pelo menos 15 armas, incluindo um fuzil, um rifle e uma submetralhadora, sob posse de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A apreensão aconteceu nesta quinta-feira, 15, durante operação que investiga bolsonaristas suspeitos de organizar atos antidemocráticos e golpistas que questionam o resultado das eleições e pedem intervenção das Forças Armadas.

Foram cumpridos mais de 100 mandatos de busca e apreensão em sete estados e no Distrito Federal. No Ceará, não houve desdobramentos da operação. Os mandatos foram expedidos pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

As armas foram encontradas em Santa Catarina, onde foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão. Apenas no primeiro endereço investigado, foram encontradas 11 armas, entre elas: uma submetralhadora, um fuzil, um rifle com luneta e munições. Ninguém foi encontrado no local. Em outra casa, a PF encontrou outras cinco armas, uma delas sem registro, conforme informações do O Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após os atos considerados antidemocráticos se espalharem pelo País com a derrota de Bolsonaro nas urnas, o Supremo determinou o desbloqueio de rodovias que foram tomadas pelos apoiadores do presidente. Além disso, a Corte máxima impôs multa aos veículos identificados como participantes dos atos - e ainda determinou que as Polícias e Ministério Público investiguem supostos líderes e financiadores das ações.