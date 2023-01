Depois de ter recebido a faixa presidencial das mãos de uma criança negra, de uma pessoa com deficiência, de um indígena e de uma mulher, o presidente Lula discursou no parlatório do Palácio do Planalto. O presidente pregou a conciliação, chorou ao mencionar a miséria e destacou que combate à desigualdade será uma marca de seu governo.

