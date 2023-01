Líderes internacionais cumprimentam Lula por posse

Líderes internacionais cumprimentaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu terceiro mandato após a cerimônia de posse realizada na tarde deste domingo, 1º. Nas redes sociais, líderes latino-americanos e europeus enfatizaram a agenda de integração regional.

Emmanuel Macron, presidente da França que protagonizou embates com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais uma foto com Lula e o parabenizou. "Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema", escreveu.

O presidente argentino, Alberto Fernández, esteve presente na cerimônia e cumprimentou Lula pessoalmente. Nas redes sociais, disse que deseja "o melhor para esta gestão" e que o futuro "será de profunda fraternidade". A vice, Cristina Kirchner, publicou uma foto do petista desfilando sobre o Rolls-Royce com a legenda "amanhece um novo dia na América do Sul".

O presidente chileno, Gabriel Boric, e o presidente boliviano, Evo Morales, que também estiveram presente no evento, cumprimentaram Lula nas redes. Boric disse que a posse traz "esperança para o Brasil, para a América Latina e para o mundo". Para Morales, Lula traz "esperança de inclusão, defesa da vida e do meio ambiente para a Pátria Grande. Um novo tempo de integração latino-americana com dignidade, soberania e solidariedade", escreveu.

Gustavo Petro, chefe do Executivo da Colômbia, disse esperar "que essas mudanças políticas levem ao caminho irreversível da integração na América do Sul".

A presidente do Peru, Dina Boluarte - que assumiu o comando do País após a queda de Pedro Castillo - disse que seu governo está "empenhado em fortalecer o relacionamento bilateral com o país irmão" e enfatizou a agenda de integração sul-americana e a sustentabilidade da Amazônia.

Da parte do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, além dos parabéns por um "histórico terceiro mandato como Presidente do Brasil", também foi publicado um recado a respeito das relações institucionais entre os países. "Em nome do Reino Unido, eu desejo muito sucesso para liderar o Brasil e fortalecer nossos laços econômicos, culturais e ambientais."

A delegação da União Europeia no Brasil parabenizou Lula manifestando desejo de "fortalecer nossa parceria estratégica baseada em valores comuns: democracia e direitos humanos e o compromisso com o multilateralismo". Em nota, a entidade também falou em "um novo e importante capítulo da nossa cooperação".

Rebelo sobre relação com Lula: É muito boa; vamos conversar amanhã

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que conversará amanhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele disse ainda que as relações com o petista são muito boas.

"Vamos conversar amanhã", disse Rebelo em rápida conversa com jornalistas ao chegar ao Itamaraty para a recepção a delegações estrangeiras.

