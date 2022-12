Posse de Romeu Zema, governador reeleito de MG: confira horário e programação da cerimônia 

Romeu Zema e Mateus Simões serão reconduzidos ao cargo de governador e vice-governador às 15h do dia 1° de janeiro de 2023

O governador Romeu Zema (Novo) foi reeleito para o cargo com 56,18% dos votos válidos nas eleições de 2022, ao lado do vice-governador Mateus Simões (Novo), e será reconduzido ao cargo no dia 1° de janeiro de 2023.

O rito de posse acontecerá no Palácio das Artes, centro de produção, formação e difusão cultural de Minas Gerais. O evento iniciará às 11 horas. O governador já confirmou que todos os nomes de seu secretariado continuarão os mesmos.

Romeu Zema não compareceu à cerimonia de posse de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, e não deverá participar da posse de Lula, que ocorrerá no mesmo dia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como e onde assistir à posse de Romeu Zema e Mateus Simões:



A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Minas e pelas redes sociais do Governo Estadual de Minas Gerais

Serviço:

Evento: Cerimônia de recondução ao novo mandato para o Governo de Minas

Horário: 11 horas

Local: Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro, Belo Horizonte (o trânsito de veículos estará impedido na avenida, como de costume aos domingos, devido à Feira Hippie; não haverá estacionamento)

Sobre o assunto Bolsonaro deve deixar o Brasil amanhã

Cinco meses após deixar PDT, Izolda diz não ter planos de se filiar a outro partido

Posse de Elmano no Governo: confira horário e programação da cerimônia

Integrantes do Psol questionam indicação de Adelita para secretariado do governo Elmano

Após pedido da Justiça, deputada Carla Zambelli entrega arma

Presidente sanciona com vetos projeto que altera LDO

Bolsonaro cometeu crime ao falar sobre vacinas, conclui Polícia Federal

Tags