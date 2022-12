Cinco meses após deixar PDT, Izolda diz não ter planos de se filiar a outro partido

A governadora deixou o PDT após um conturbado processo de escolha do candidato do grupo governista para disputar a sucessão do então governador Camilo Santana (PT).

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), afirmou que não tem planos de se filiar a nenhuma legenda política num futuro próximo. Filiada ao PDT até meados de julho deste ano, Izolda deixou a sigla após um conturbado processo de escolha do candidato do grupo governista para disputar a sucessão do então governador Camilo Santana (PT).

Ao ser questionada sobre o futuro político, a governadora afirmou: “Não pretendo e não tenho plano de filiação”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Bom dia Ceará, nesta quarta-feira, 28. Izolda foi indicada para a secretaria-executiva do Ministério da Educação, onde trabalhará ao lado do futuro ministro Camilo a partir de janeiro de 2023.

Sobre os desgastes na relação entre PT e PDT no Estado, a gestora ressaltou posição favorável ao entendimento em nome do projeto político em curso. "É importante que prevaleça o sentido de compromisso com o projeto (...) Desunião e cabo de guerra atrapalham. Quem paga o preço é a população. O preço da ineficiência, do desgaste de energias indevido. Torço muito para que a reorganização seja a favor do Ceará”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com Camilo e Izolda, cúpula do MEC estará nas mãos de cearenses

Camilo diz que Izolda não ter sido candidata é um dos "maiores erros da política do Ceará "

Elmano cumprimenta Izolda por indicação ao MEC: "Convicção de que a educação voltará a crescer"

Tags