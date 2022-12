Bolsonaristas fazem ceia natalina em frente ao quartel do Exército em Fortaleza

Bolsonaristas acampados em frente ao quartel do Exército em Fortaleza fizeram uma ceia coletiva na noite deste sábado, 24, véspera de Natal. Os alimentos foram distribuídos em uma barraca montada no entorno da Praça da Sé, onde os manifestantes se reúnem desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições. O ato golpista pedem intervenção militar e prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No centro da Praça, havia vários grupos reunidos ao redor de mesas de plástico onde o jantar era servido de modo improvisado em pratos descartáveis. O POVO esteve no local por volta das 19h30min e constatou muito lixo acumulado no espaço. Os bolsonaristas falavam em "verdadeiro significado do Natal" e projetavam uma "virada no Brasil" até o fim do ano.

"Quem está aqui lutando entende o verdadeiro significado do Natal. Nós estamos lutando por aqueles que não têm coragem", disse uma apoiadora do presidente durante diálogo com um outro manifestante.

"A gente só tá nessa porque sabe da virada no Brasil que vai acontecer na próxima semana. Deixa eles pensarem que acabou", respondeu o homem, sem entrar em detalhes sobre a previsão que acabara de fazer.

Nem mesmo o espírito natalino afastou a pauta golpista da manifestação. O movimento quer evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolhido pela maioria dos eleitores brasileiros para assumir o Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro de 2023.

Em coro, os manifestantes gritavam: “Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobre a rampa”. Ignorando a transição de governo e o anúncio dos futuros ministros do presidente eleito, os bolsonaristas são convencidos por notícias falsas que Lula não assumirá o governo.

"Acabei de receber aqui no grupo que estão esperando só dar as 48 horas antes da falsa posse", comentou um apoiador do presidente durante diálogo com um vendedor de lanches nos arredores da Praça.

Os manifestantes estão acampados no local há quase dois meses. Muitos passam dia e noite nas barracas que foram montadas montadas no espaço. Existem até banheiros químicos instalados no centro da Praça, que virou símbolo da vigília pró-golpe dos bolsonaristas cearenses inconformados com o resultado das urnas.

