Dino garante segurança na posse de Lula: "Terroristas não vão emparedar a democracia"

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou que a totalidade das forças de segurança do Distrito Federal estarão mobilizadas para atuar na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo, 1°, ao passo em que garantiu que a cerimônia ocorrerá em paz.



“Não serão pequenos grupos terroristas, pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições democráticas no Brasil. Não há espaço para isso. Essa é a mensagem que transmitimos a esses pequenos agrupamentos”, afirmou nesta terça-feira, 27, ao lado do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e do futuro ministro da Defesa, José Múcio.

Também foi anunciado que as forças de segurança em Brasília já estão agindo na desmobilização de acampamentos bolsonaristas próximos ao Quartel General do Exército. Rocha disse que ao menos 40 barracas já haviam sido retiradas do local até esta manhã.

Na última semana, ameaças terroristas rondam a capital federal. Um homem que fazia parte de um acampamento de bolsonaristas foi preso após tentar explodir um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília. Outros artefatos explosivos e armamentos foram apreendidos pela polícia, que segue investigando atuação desses grupos.

Sobre o episódio, Dino comentou que “os tais acampamentos ‘patriotas’ viraram incubadoras de terroristas” e que medidas estavam sendo tomadas, e seriam ampliadas, para garantir o funcionamento da segurança local.



