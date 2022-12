Camilo diz que Izolda não ter sido candidata é um dos "maiores erros da política do Ceará "

O futuro ministro da Educação Camilo Santana (PT) relembrou nesta terça-feira, 27, o episódio que marcou o racha entre o PT e o PDT no Ceará durante o período eleitoral. O petista considerou como "um dos maiores erros da política do Ceará" a governadora Izolda Cela (sem partido) não ter sido escolhida pelo PDT como candidata na disputal estadual.

Em entrevista à Globo News, o ex-governador foi perguntado sobre como fica a relação entre os partidos com o fim do pleito. Sua visão era que o momento atual pede um "passo" para reconstruir o Brasil, ao avaliar os diálogos para que o PDT seja base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).

Mesmo assim, Camilo enfatizou que a decisão dos pedetistas em lançar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), como candidato, foi um dos "maiores erros da política do Ceará" e que gerou um "desentendimento".

"Foi uma decisão do PDT que Izolda não fosse candidata, um dos maiores erros da política do Ceará. Com isso, houve um desentendimento e acabamos lançando um candidato, que venceu. Há muito mais convergências do que divergências. Cabe a cada um suas decisões. Eu defendo mais um projeto coletivo que um projeto individual. Acho que o momento agora era de dar um passo para reconstruir e redemocratizar o Brasil", disse.



PT e PDT foram aliados no Governo do Estado por 16 anos, até o rompimento, em julho de 2022, quando os pedetistas decidiram não lançar Izolda à reeleição. A aliança existia antes mesmo de o grupo Ferreira Gomes estar filiado ao PDT, questão reforçada por Camilo.

"Há uma relação antiga, desde do início quando Cid era prefeito de Sobral. A minha relação com Cid é a melhor possível", disse.

Ao fim do mandato, a atual governadora será a número dois do MEC, após o convite de Camilo para assumir o cargo de secretária executiva da pasta.