Bolsonaro busca destino nos EUA onde não encontre brasileiros, diz colunista

Prestes a deixa o Palácio da Abolição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não apenas está certo de sair do país por alguns meses como pretende evitar o contato com brasileiros no exterior. Derrotado nas urnas e em silêncio durante a escalada das tentativas de terrorismo em Brasília, o mandatário pretende se isolar e sumir dos noticiários.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o mandatário descartou ida para o resort de Mar-a-Lago, na Flórida, e pretende evitar contato com brasileiros no período em que estiver nos EUA. O atual chefe do Planalto planeja também sair do foco da Justiça.



Primeiro presidente desde a redemocratização a não conseguir a reeleição, Bolsonaro perderá, a partir de 1º de janeiro de 2023, o foro por prerrogativa de função. Enquanto presidente, ele tinha o foro privilegiado, ou seja, a garantia de ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Sem o cargo, passará a responder aos casos na Justiça comum.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente não deverá passar a faixa presidencial para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro, durante a cerimônia de posse. Nesta data, ele estará fora do país, segundo publicou a jornalista Thaís Oyama, em sua coluna no Uol.

Sobre o assunto Ministro da Defesa de Bolsonaro marca despedida do cargo

Bolsonaro reaparece nas redes sociais e celebra queda no preço da gasolina

Presidente Jair Bolsonaro divulga mensagem de Natal

Tags