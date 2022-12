Bolsonaro assina nomeação de comandante do Exército indicado por Lula

Nomeação de Júlio Cesar de Arruda apareceu no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 28. A previsão é de que a cerimônia de troca de comando do Exército ocorra já nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou a nomeação do general Júlio Cesar de Arruda como novo comandante do Exército. Arruda é o indicado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve assumir interinamente nesta sexta-feira, 30, antes da posse do petista. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28.

O documento justifica a nomeação "por necessidade do serviço, no âmbito do Comando do Exército". Arruda atuava como chefe do Departamento de Engenharia e Construção e substituirá Marco Antônio Freire Gomes, que foi exonerado na mesma publicação, no comando da Força Armada.

O novo comandante faz parte de uma lista de militares escolhidos por Lula e pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que participou das negociações para garantir a antecipação da troca. A mudança ocorre ainda num contexto de apreensão quanto à segurança na posse de Lula, no próximo domingo, 1°.

Na última semana, artefatos explosivos e armamentos foram apreendidos em Brasília. Um homem, que fazia parte de um acampamento bolsonarista próximo ao Quartel do Exército, foi preso por tentativa de explodir um caminhão de combustíveis próximo ao Aeroporto da capital federal.

A avaliação feita pelo entorno de Lula, e dialogada com os militares, é de que a melhor opção é que o nome escolhido pelo petista já esteja sob o comando e articulação do novo general. Com isso, há expectativa de que a desmobilização de acampamentos bolsonaristas próximos a unidades do Exército ocorra de forma mais célere e ampla.

A previsão é de que a cerimônia de troca ocorra nesta sexta-feira, em Brasília, com a presença de Múcio e do atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.



