Avião da FAB vai para os Estados Unidos e aumenta rumor sobre viagem de Bolsonaro

A aeronave pousou em Orlando, na Flórida, cidade cotada como provável destino do presidente, que pode viajar antes da posse do presidente eleito Lula (PT)

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou rumo a Orlando, na Flórida, na manhã desta quarta-feira, 28, e aumentou os rumores de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará fora do país durante a virada do ano. A aeronave estaria sendo utilizada por uma equipe que, geralmente, viaja antes para inspecionar o destino do presidente da República em viagens oficiais.

A cidade norte-americana é cotada como um provável destino do presidente, que deve viajar antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O voo é mais um indicativo de que Bolsonaro pode viajar e com isso não estará presente na cerimônia de posse de Lula. Caso seja confirmado, o presidente não passaria a faixa presidencial ao sucessor, como tradicionalmente ocorre

A aeronave da FAB partiu de Brasília, fez escala em Boa Vista (RR) e chegou a Orlando nesta manhã. Embora o governo não confirme a viagem, preparativos já estariam sendo feitos pela administração federal. Na última terça-feira, 27, Bolsonaro negou que viajaria nesta quarta-feira, no entanto não confirmou se pretendia ir em outra data para os EUA ou para outro país. A negativa foi dada em declaração à CNN Brasil.

Outro indicativo de que haverá viagem internacional de pessoas ligadas ao presidente é uma publicação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 28, que determina a ida de uma sargento do Exército para Miami, também na Flórida e próximo a Orlando, para fazer a "segurança de familiar" do presidente.

De acordo com o jornal O Globo, a funcionária do GSI deve acompanhar a primeira-dama Michele Bolsonaro. É prática comum que militares realizem viagens precursoras para garantir que todos os preparativos sekam feitos para a chegada de autoridades.

