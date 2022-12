Veja obras em homenagem a Bolsonaro que deixam acervo presidencial com fim do mandato

As estátuas e pinturas são presentes de artistas e apoiadores do presidente Bolsonaro

Com o mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegando ao fim, pinturas e estátuas em homenagem ao chefe do Executivo estão sendo retiradas do acervo dos Palácios da Alvorada e do Planalto. Desde a quinta-feira, 15, caminhões são vistos pela região para retirar os objetos da residência oficial, que voltará a ser ocupada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 1º de janeiro.

Entre o que já foi visto ser retirado, está uma escultura em madeira de uma moto, presente de um apoiador. Bolsonaro vinha expondo a moto no Palácio do Planalto com o escrito “Harley Mito”, desde março deste ano. O "cercadinho", espaço com grades criado por Bolsonaro para falar com seus apoiadores, começou a ser desmontado nesta sexta-feira.

Moto de madeira de Jair Bolsonaro (PL) é colocada dentro de caminhão de mudança, no Planalto do Planalto.

Um apoiador o presenteou com a escultura. Bolsonaro expôs a moto no Palácio do Planalto com o escrito “Harley Mito”,em março deste ano.



December 16, 2022

Bolsonaro também guardou diversos presentes de apoiadores também ao longo dos 27 anos de mandatos como deputado, que devem constar nas caixas das mudanças. O Uol entrou em contato com a secretaria da Presidência para saber sobre a mudança de Bolsonaro, mas não teve resposta até o momento.

Internautas também especulam que outros presentes também fariam parte do acervo de Bolsonaro. Um deles seria um quadro do bolsonarista Lucimary Billhardt, que fez uma representação do presidente. O objeto foi colocado ao fundo de uma live do presidente no Planalto em abril deste ano.

— monica cecilia (@monicac32089680) December 17, 2022

Confira algumas obras em homenagem a Bolsonaro que devem ser retiradas

1. Uma estátua de madeira de Bolsonaro de madeira, levada de Mato Grosso do Sul a Brasília por um fã em 2021.

2. O quadro de Romero Britto que Bolsonaro e a primeira-dama Michelle ganharam do artista.

3. Quadro que reproduz Bolsonaro, Michelle e a filha Laura, entregue na saída do Palácio da Alvorada, quando o chefe do Executivo parou para conversar com os simpatizantes.

4. Uniforme do time de futebol D.C. United, com o nome de Bolsonaro, presente de Donald Trump, que consta no site da Presidência

5. Um mapa do Brasil composto por cartuchos de bala e estampado com seu rosto, feito pelo designer Camacho, que disse que as cápsulas foram fornecidas pelas Forças Armadas.





