Com Camilo no MEC, Lula anuncia ministérios; veja a lista

O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília

O presidente eleito Lula (PT) fez pronunciamento nesta quinta-feira, 22, e anunciou os nomes de ministros do futuro governo. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciado anteriormente como ministro da Casa Civil, informou que serão 37 ministérios. 5 deles (Fazenda, Casa Civil, Defesa, Justiça e Relações Exteriores)já tinham sido anunciado pelo presidente eleito em 9 de dezembro.

Confira nomes



Educação



Camilo Santana, 54, ex-governador do Ceará por dois mandatos, foi eleito senador pelo PT em 2022;

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desenvolvimento Social



Wellington Dias, 60, foi governador do Piauí por quatro mandatos sendo eleito senador pelo PT em 2022;

Igualdade Racial



Anielle Franco, 37, irmã da vereadora carioca assassinada Marielle Franco e diretora do Instituto Marielle Franco;

Saúde



Nísia Trindade, 64, atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz;

Relações Institucionais

Alexandre Padilha, 51, deputado federal por São Paulo, é ex-ministro das Relações Institucionais no Governo Lula em 2009 a 2010;

Gestão e Inovação

Esther Dweck, secretária de orçamento no Ministério do Planejamento durante o governo de Dilma Rousseff

Mulheres

Cida Gonçalves é ex-secretária secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma Roussef (PT);

Ciência e Tecnologia

Luciana Santos, 56, atual vice-governadora do estado de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB;

Cultura



Margareth Menezes, 60, é cantora, compositora e ex-atriz brasileira. Conquistou dois troféus Caymmi

e, em 2004, fundou a organização 'Fábrica Cultural';

Trabalho



Luiz Marinho, 63, foi ministro do Trabalho e depois ministro da Previdência Social nos dois primeiros mandatos de Lula, entre 2005 e 2008;

Portos e Aeroportos



Márcio França, 59, filiado ao PSD, é ex-governador de São Paulo e trabalhou como oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

Indústria e Comércio

Geraldo Alckimin, 70, filiado ao PDB, é vice-presidente eleito na chapa com Lula e ex-governador de São Paulo;



Diretos Humanos



Silvio Almeida, 46, filósofo e grande especialista do Brasil acerca da questão racial;

Secretaria geral



Márcio Macêdo , um dos vice-presidentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, foi eleito deputado federal nas eleições de 2010;

Advocacia Geral da União



Jorge Messias, foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência no governo de Dilma Rousseff;

Controladoria Geral

Vinícius Marques de Carvalho, foi especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) do Governo Federal de 2006 a 2016

Nomes anunciados anteriormente

Fazenda

Fernando Haddad, 59 anos, ex-ministro e candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo no 2º turno;

Casa Civil

Rui Costa, 59 anos, governador da Bahia, não disputou o Senado neste ano por causa de alianças locais;



Defesa

José Múcio, 74 anos, foi nomeado para o TCU em 2009 e foi ministro das Relações Institucionais, ambos durante os governos Lula;



Justiça

Flávio Dino, 54 anos, é ex-governador do Maranhão pelo PCdoB e foi eleito senador do Estado pelo PSB;

Relações Exteriores

Mauro Vieira, 71 anos, foi ministro da pasta no governo Dilma e é embaixador do Brasil na Croácia.