Colega de suspeito por bomba do DF diz que bolsonarista estava "preparado para guerra"

Uma homem que conhece George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso na noite de sábado, 24, após planejar um ataque a bomba contra um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, afirmou que o empresário havia ido ao Distrito Federal “preparado para a guerra”. O colega do suspeito confirmou que ele é bolsonarista e frequentava o acampamento montado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em frente ao Quartel-General do Exército no Distrito Federal.

O conteúdo em áudios foi acessado e divulgado pelo portal Metrópoles. Ele confirma que o empresário mora em Xinguara (PA), onde tem um posto de combustíveis. “Ele foi [para Brasília] preparado pra guerra. […] Se alguém viesse invadir, ele ia meter a bala, que ele é o bichão. Ele é doidão”, afirma o colega de George Washington.

“Eu conheço ele, conheço o filho dele […]. Esse monte de arma aí, ele levou para defender [a] nós. […] É um homem, homem direito, gente boa”, diz o homem, em outro trecho do áudio. George contou aos policiais que além de detonar o caminhão-tanque, o grupo ainda arquitetava uma série de explosões em locais estratégicos de Brasília.

O suspeito afirmou em seu depoimento que o objetivo era "provocar a intervenção das Forças Armadas" e, com isso, impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o dia 1º de janeiro de 2023.