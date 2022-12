Veja quais ministérios de Lula ainda estão sem nomes e quem são os cotados

No total, já foram revelados 21 nomes que chefiarão pastas a partir do ano que vem. Restam 16 ministérios ainda sem chefes

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez pronunciamento nesta quinta-feira, 22, e anunciou os nomes de mais 16 ministros do futuro governo. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciado anteriormente como ministro da Casa Civil, informou que serão 37 ministérios. Cinco deles (Fazenda, Casa Civil, Defesa, Justiça e Relações Exteriores) já tinham nomes anunciados pelo presidente eleito em 9 de dezembro. Portanto, titulares de 16 pastas ainda não estão definidos, confira:

Ministérios ainda sem nomes e quem são os mais cotados



Ministério dos Povos Indígenas: Sônia Guajajara, Joenia Wapichana, Eliésio Marubo

Ministério da Previdência Social: Paulinho da Força

Ministério do Esporte: Ana Moser

Ministério das Cidades: Paulo Teixeira

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

Ministério do Meio ambiente: Marina Silva, Randolfe Rodrigues, Simone Tebet

Ministério dos Transportes: Alexandre Silveira

Ministério de Minas e Energia: José Priante, Jader Filho

Ministério das Comunicações: Paulo Pimenta, Rui Falcão, Sidônio Palmeira

Ministério do Turismo: Pedro Paulo

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Valmir Assunção, Edegar Pretto

Ministério da Agricultura e Pecuária: Simone Tebet, Carlos Fávaro, Neri Geller, Nilson Leitão

Ministério da Pesca e Aquicultura: Fábio Bernardino

Secretaria de Comunicação Social: Randolfe Rodrigues

Gabinete de Segurança Institucional: Marco Edson Gonçalves Dias

Ministério do Planejamento e Orçamento: André Lara Resende, Renan Filho

