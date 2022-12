Camilo Santana: quem é o ministro da Educação do governo Lula

O novo ministro da Educação do governo Lula foi o senador eleito do Ceará durante as eleições de 2022; conheça Camilo Santana, titular do MEC

Camilo Sobreira de Santana (PT) será o titular do Ministério da Educação (MEC) do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Senador eleito do Ceará e ex-governador do Estado, o político de 54 anos de idade se tornou elegível para a candidatura de senador em 2022 após deixar seu cargo em abril para a então vice-governadora, Izolda Cela.



CONFIRA o que justifica Camilo como ministro

A chegada de Camilo marca o segundo ministro de origem cearense no Brasil desde a redemocratização.

Anteriormente, o também ex-governador Cid Gomes (PDT) ocupou o cargo durante a presidência de Dilma Rousseff (PT).

Camilo Santana: conheça as origens políticas do ministro de Lula



Natural de Crato (CE), o engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC) começou a carreira política como candidato à prefeitura de Barbalha (2000 e 2004).

Ocupou o cargo de superintendente adjunto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará entre 2003 e 2004, além de auxiliar na coordenação da campanha bem-sucedida a governador de Cid Gomes no Cariri, em 2006.

Como Secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado no primeiro governo Cid Gomes, implantou projetos para amparar os agricultores, “proporcionando linhas de crédito, equipamentos, assistência técnica e seguro contra perdas de safra para milhares de produtores rurais”, de acordo com o portal do Governo do Estado do Ceará.

Foi o deputado estadual mais votado em 2010, assumindo a secretaria das Cidades no segundo governo de Cid Gomes.

Em seu papel como secretário, foi responsável por programas de habitação e projetos urbanos e ambientais em diversas regiões do estado.

Camilo Santana como governador do Ceará

Camilo Santana venceu a disputa para governador do Ceará no segundo turno, alcançando 53,35% dos votos válidos. O seu primeiro mandato começou em 2015 e foi marcado por episódios de crise hídrica.

O Ceará também foi cenário para três projetos estratégicos. Chamados de “trinca de hubs” pelo governador, os resultados procuravam transformar a economia do estado por meio das empresas aéreas Air France-KLM-GOL, a parceria entre os Portos do Pecém e Roterdã, dos Países Baixos, e os cabos da multinacional Angola Cables, ligando o Ceará à África e aos Estados Unidos.

A sua eleição no segundo mandato aconteceu ainda no primeiro turno, com 79,96% dos votos válidos; o governador mais votado do Brasil e do Ceará.

A segurança pública, porém, foi um dos desafios, com ataques de facções em 2018 e 2019 e o motim de policiais e bombeiros militares em 2020.

A educação no Ceará foi destaque em seu governo. “Das 100 melhores escolas do Brasil nos anos iniciais do ensino fundamental, 87 estão no Ceará. As 12 primeiras são cearenses”, afirmou Camilo Santana nas redes sociais em resposta ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

A pandemia de Covid-19 foi enfrentada pelo governo a partir de medidas de isolamento social, leitos hospitalares no interior do estado e investimento na campanha de vacinação.

Camilo Santana como senador do Ceará

Após a renúncia ao cargo de governador para se candidatar ao Senado, Camilo foi eleito senador pelo Ceará no primeiro turno, com 69,76% dos votos válidos, cerca de 3 milhões de eleitores.

