Recriação do Ministério da Cultura deve impactar área cultural na gestão de Elmano, diz transição

A recriação do Ministério da Cultura no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter impactos positivos na esfera estadual, já previstos pela gestão de Elmano Freitas (PT). Coordenadora da equipe da transição nas áreas de cultura e proteção social, Luisa Cela estima que o governador eleito tem planos de dar continuidade aos projetos que já vem sendo desenvolvidos, além de incentivar a área do audiovisual.

“Dar continuidade aos projetos do Governo de Camilo Santana, garantindo o orçamento mínimo de 1,5%, que para as políticas públicas representam um volume importante de recursos”, afirma a coordenadora. A fala aconteceu na apresentação do relatório da equipe de transição do Governo do Ceará, no gabinete da vice-governadoria do Ceará, nesta segunda-feira, 19.

Um dos nomes cotados para assumir a pasta no Ceará, Luisa avalia ainda o que deve ser implementado diante da avaliação feita durante a transição entre a atual gestão e a nova. Um dos focos seria também a reforma e a manutenção de alguns equipamentos culturais, bem como fomentar editais para fortalecer, especialmente, o setor de audiovisual. Segundo ela, é preciso "aprofundar" o Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual, conhecido como “Ceará Filmes”.

Elmano já sinalizou que sua montagem de secretariado deve espelhar em partes a estrutura do plano federal. Luisa projeta isso deve impactar com a recriação do Ministério da Cultura, suprimido há quatro anos no governo de Jair Bolsonaro (PL).

“A gente tem desafios, mas agora com o Ministério da Cultura, o que, sem dúvida nenhuma, para os estados e municípios vai ter uma possibilidade de fomento de programa[...] se o Ceará conseguiu fazer o que fez com um desmonte das políticas culturais em nível nacional, imagina agora que teremos um ministério”, afirma a coordenadora.



