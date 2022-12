Após diplomação, Lula e Alexandre de Moraes participam de festa na casa de Kakay

Cerimônia de diplomação oficializou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin

Após ser diplomado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu a uma festa na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay. A confraternização contou com a presença de parlamentares e ministros, incluindo Alexandre de Moraes.

Kakay é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do País e já atuou para vários políticos, incluindo alvos da Operação Lava Jato. O advogado também compõe a equipe de transição de Lula no grupo de Crimes Contra o Estado Democrático de Direito.

A festa, que teve a participação de um grupo de samba, foi organizada pela futura primeira-dama Janja da Silva, também responsável por elaborar a lista de convidados.

Entre os presentes na casa do advogado, estavam os ministros Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE e Dias Toffoli, ministro do STF.

Alguns dos ministros do novo governo também estavam na confraternização, como Fernando Haddad (PT), futuro ministro da Fazenda, e Rui Costa (PT), futuro ministro-chefe da Casa Civil.

O corregedor da Justiça Eleitoral Benedito Gonçalves, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) e os deputados André Janones (Avante) e Alexandre Padilha (PT) também participaram da reunião.

De acordo com informações do Uol, Lula permaneceu no local por cerca de duas horas e fez um discurso para, aproximadamente, 100 convidados.

