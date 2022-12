Em Israel, Elmano renova votos de casamento com a esposa, Lia Freitas

Governador eleito e nova primeira-dama do Ceará se conheceram em 2011 e casaram três anos depois. Celebração aconteceu no mesmo local em que o ex-governador Camilo Santana renovou os votos com Onélia; políticos estão juntos em viagem ao Oriente Médio

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) e a nova primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, renovaram os votos de casamento neste sábado, 10, em Caná da Galileia, durante viagem que o novo chefe do executivo estadual faz ao Oriente Médio acompanhado da família e de outros políticos.

A celebração íntima aconteceu no mesmo local em que o ex-governador Camilo Santana renovou os votos com a esposa Onélia, também neste sábado. Caná é conhecida por ser o lugar onde Jesus teria realizado seu primeiro milagre: o de transformar água em vinho durante um casamento.

Lia e Elmano se conheceram em 2011 e casaram três anos depois, em 2014. Da união nasceu a primeira e única filha do casal, Maria Beatriz.

“Numa cerimônia simples, mas marcada de emoção e fé, renovamos nossos votos de casamento, em Caná da Galiléia, Israel. Mais um encontro com o amor misericordioso do Senhor. E é com esse amor fortalecido em Deus, que, juntos, cumpriremos essa nobre missão de servir ao povo do nosso querido Ceará!”, escreveu Elmano em publicação no seu perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elmano Freitas (@elmanofreitas)

