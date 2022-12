Pelo segundo dia, Bolsonaro aparece para apoiadores em Brasília

Assim como fez na sexta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro apareceu para apoiadores no lado externo do Palácio da Alvorada neste domingo, 11. O chefe do Executivo compareceu na tradicional cerimônia do arriamento da bandeira. Bolsonaro ficou em silêncio observando seus eleitores, disse "boa noite a todos vocês" e foi embora.

O presidente escutou um coro de "fica Bolsonaro" e "mito", mas permaneceu em silêncio diante da multidão que se formou no local. Bolsonaro acompanhou também um momento de oração, quando seus apoiadores ecoaram um Pai Nosso.

Bolsonaro pediu que um de seus seguranças atravessasse o espelho d'água para trazer uma menina que vestia uma blusa azul do Brasil. O presidente e a menina se abraçaram e se emocionaram, e depois caminharam de mãos dadas pelo gramado. O presidente enxugou os olhos, em gesto como se estivesse chorando.

Bolsonaristas se reúnem no Palácio da Alvorada para acompanhar fala do presidente Jair Bolsonaro.



O presidente chorou ao abraçar uma menina. Depois de quase 30 minutos de silêncio observando o público, Bolsonaro disse "boa noite" e foi embora. pic.twitter.com/n7hZkWQp4C — Jogo Político (@jogopolitico) December 12, 2022

Um dos apoiadores perguntou se Bolsonaro queria um megafone para falar, mas o presidente não respondeu. Como mostra a transmissão ao vivo feita por suas redes sociais, ao fim do momento, Bolsonaro ergueu os braços disse "boa noite a todos vocês" e se retirou.

Na sexta-feira, 9, Bolsonaro firmou que o País vive um "momento crucial" e disse a apoiadores que eles são responsáveis por decidir o futuro do Brasil e "para onde vão as Forças Armadas". "Hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês", afirmou.

"Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas, devem lealdade ao povo e respeito à Constituição", disse ainda o atual presidente. Bolsonaro destacou aos apoiadores que "uma de suas funções na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas" e disse que os militares são "o último obstáculo ao socialismo". O presidente ainda falou que o Brasil precisa que "suas leis sejam cumpridas", seguido por gritos de apoio do grupo concentrado na Praça dos Três Poderes.

Desde a derrota de Bolsonaro, em outubro, bolsonaristas realizam atos golpistas que questionam o resultado das eleições. Eles pedem também que as Forças Armadas intervenham para que seja evitada a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta segunda-feira, 12, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckimin (PSB) serão diplomados, um dos passos para a viabilização da posse em 1º de janeiro.

