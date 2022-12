Após negar ser 'bolsonarista raiz', Tarcísio declara eterna gratidão a Bolsonaro

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, em uma postagem neste domingo, 11, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sua "eterna admiração e gratidão". A declaração ocorre depois de ele ter recebido críticas de aliados do presidente por dizer que não é um "bolsonarista raiz" e se aproximar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dos principais alvos das críticas de Bolsonaro.

Em postagem no Twitter, com uma foto ao lado de Bolsonaro, o governador eleito destacou a importância do presidente em sua trajetória. "Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia", afirmou.

Tarcísio foi nomeado ministro da Infraestrutura por Bolsonaro logo no primeiro ano de mandato e manteve-se no cargo até março deste ano, quando lançou sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes como afilhado político do presidente.

Apesar de apresentar-se com um perfil técnico durante a campanha, ele buscou também atrair o eleitorado mais conservador e alinhado a Bolsonaro. Para isso, levantou bandeiras comuns a do presidente, como a critica à obrigatoriedade da vacinação contra covid-19 e ao uso de câmeras nos uniformes da Polícia Militar. Ele ainda acompanhou Bolsonaro em motociatas e na Marcha para Jesus em São Paulo.

No entanto, depois de eleito, já adiou a promessa de acabar com vacina obrigatória, nomeou apenas um bolsonarista para seu secretariado - o deputado capitão Guilherme Derrite (PL-SP) - e afirmou não ser um "bolsonarista raiz", defendendo diálogo com o STF e com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As críticas contra ele na base bolsonarista ficaram ainda mais intensas depois de Tarcísio ser fotografado conversando e rindo com o ministro do STF Alexandre de Moraes durante a posse dos ministros Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues no Superior Tribunal de Justiça (STJ) na última terça-feira, 6. Bolsonaro esteve no evento, mas não discursou.

