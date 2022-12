Carlos Bolsonaro ataca PT em crítica a indicação da PF; filho de Lula responde: "Chorão"

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), e Luis Cláudio Lula da Silva, o caçula do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se envolveram em discursão pelas redes sociais nesse sábado, 10. O vereador usou uma plataforma para criticar o PT e a possível indicação de Andrei Rodrigues para o comando da Polícia Federal. Em resposta, o filho de Lula chegou a chamar o vereador de "chorão".

No Twitter, Carlos publicou duas imagens com matérias jornalísticas. Uma delas, publicada pelo UOL fala sobre a escolha do delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que coordenou a segurança da campanha de Lula, para chefiar a Polícia Federal. A outra notícia aponta que Luis Cláudio fez movimentações financeiras em uma empresa que passou por investigação da corporação.

"Que meigo! Será que teremos o berreiro da tal interferência e todo aquele circo criado em passado recente? Acho que não! Estamos falando de fatos expostos pela própria imprensa e não de canalhice de determinados!", escreveu o filho 03 de Bolsonaro na sexta-feira, 9.

Na manhã do sábado, Luís Cláudio comentou a publicação chamando de "imundos" Carlos e o irmãos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O empresário também chamou o vereador de "chorão".

“Quem interferiu foi seu pai... Você e seus irmãos são imundos... Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vocês falam mal da imprensa... Agora que o papai perdeu a eleição, você está chorando e abraçando qualquer coisa... Desespero... Chorão”, respondeu o filho de Lula.

O filho de Lula já tinha respondido uma provocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante debate em outubro. Na época, Bolsonaro questionou porque a família de Lula não o acompanhava em eventos. Luis Cláudio disse que não acompanha o pai porque trabalha, o que segundo ele, não seria feito pelos filhos de Bolsonaro, a quem chamou de "parasitas".

Quem interferiu foi seu pai... Vc e seus irmãos são imundos... Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vcs falam mal da imprensa... Agora que o papai perdeu a eleição vc está chorando e abraçando qualquer coisa... Desespero... Chorão. — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) December 10, 2022

