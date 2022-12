Baixio: Zico (PDT) é reeleito prefeito e vence candidata de Elmano e Camilo

Os eleitores de Baixio, a 420 quilômetros de Fortaleza, elegeram em eleições suplementares neste domingo, 11, Raimundo Amaurílio (PDT), conhecido como Zico, para prefeito da cidade até dezembro de 2024. Donizete Cavalcante (PDT) completa a chapa eleita com 67,30% dos votos. Todas as urnas já foram apuradas e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmou a chapa como eleita.

O município registrou pouco mais de quatro mil votos, com 231 eleitores que escolheram votar branco ou nulo. Os pedetistas concorriam com Kacilda Alencar (PT), que teve 32,70% votos. A professora já tinha concorrido em 2020, data das eleições municipais, e também saiu derrotada do pleito. A petista contou em sua campanha com o apoio do governador eleito Elmano Freitas (PT), do ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT) e do deputado federal José Guimarães (PT).

Zico era presidente da Câmara Municipal de Baixio e assumiu a prefeitura depois que a chapa eleita em 2020 foi cassada. Zé Humberto (PDT) e Donizete Cavalcante foram cassados pela Justiça Eleitoral por irregularidade no uso dos canais de comunicação institucionais da prefeitura.

Em abril deste ano, o TRE-CE anulou os diplomas da chapa e tornou Zé Humberto inelegível por oito anos, a contar da eleição de 2020. Como Donizete não teve a mesma punição, teve autorização para concorrer no novo pleito. A dupla eleita foi escolhida em convenção no município que teve a presença do deputado reeleito Guilherme Landim (PDT). O presidente do partido no Ceará, o deputado federal André Figueiredo, também foi à cidade para cumprimentar a chapa e pediu voto para os dois pelas redes sociais.